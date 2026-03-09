Žena s kočárkem ukradla kondomy a kartáčky za 22 tisíc korun, hledá ji policie

Žena odcizila celkem 68 kondomů a 47 kartáčků. „Zboží bylo v hodnotě skoro 22 tisíc korun a paní prošla okolo pokladen bez zaplacení,“ upřesnila policie v příspěvku na Facebooku.
Video zachycuje blonďatou ženu v černé péřové bundě, jak s kočárkem vstoupí do prodejny. Následně se zastavuje u regálu, kde se nacházejí i prezervativy a několik balíčků schovává do tašky na kočárku.
|
Krádež na paralympiádě. Z curlingové haly v Cortině zmizely dva hrací kameny
Následně dojede i s kočárem k regálu s kartáčky, a poté co zjistí, že se nachází v uličce sama, napěchuje do tašky i kartáčky. Za krádež ji hrozí až dva roky vězení. Pokud ženu na videu někdo pozná, policisté ho žádají, aby jim zavolal na linku 158.