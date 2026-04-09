Krádež se stala 19. února kolem půl druhé odpoledne v obchodním centru v Plzeňské ulici, kde si muž došel na oběd do jedné z restaurací. Zde si odložil vestu, ve které měl peněženku.
„Toho si ihned všimla podezřelá dvojice mužů. Jeden z nich nenápadně sáhl do vesty, kde ve vnitřní kapse našel peněženku i s hotovostí,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.
Zloděj sice vrátil peněženku zpět do kapsy, ukradl z ní však hotovost ve výši třiapadesáti tisíc korun. „Následně i s kumpánem prostor restaurace opustil,“ doplnil mluvčí.
Kriminalisté zajistili kamerové záběry, na kterých byli zloději zachyceni. Stále však pátrají po jejich totožnosti, přičemž upozorňují, že jim za podezření z krádeže hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. „Pokud je poznáváte, prosím, kontaktujte linku 158,“ žádá policie.