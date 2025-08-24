Prodej telefonu se změnil v loupež, zájemce postříkal muže pepřovým sprejem

  11:42aktualizováno  11:42
Pražští kriminalisté pátrají po zloději, který oloupil prodejce mobilního telefonu, s nímž si nejdříve přes sociální sítě domluvil schůzku. Policisté varují, že muž pro krádež použil překvapivou taktiku. Nejdříve na místě předstíral zájem o koupi, následně odešel k nejbližšímu bankomatu, a hned poté nastříkal šokovanému prodejci pepřový sprej do očí, mobil pak ukradl a uprchl.

Informovala o tom policejní mluvčí Eva Kropáčová. „Muž na konci června kolem třinácté hodiny oloupil jiného muže nabízejícího prodej mobilního telefonu. Na začátku vše probíhalo zcela standardně. Zájemce o koupi telefonu kontaktoval muže na základě zveřejněného inzerátu prostřednictvím sociální sítě. Posléze si domluvili schůzku v Praze 10 v ulici U Krbu, kde si sjednali i prodejní ceně telefonu,“ popisuje mluvčí.

Hned po setkání se zájemce omluvil s tím, že nemá u sebe hotovost a musí si jít proto vybrat peníze do bankomatu, který se nachází v nedalekém supermarketu. Právě tam muže zachytily bezpečnostní kamery, kde je vidět, že výběr pouze předstírá. Podle Kropáčové se stejný scénář opakoval celkem dvakrát.

Zlodějka v bílém. Peněženku ukradenou z nákupního vozíku si schovala do výstřihu

„Hned poté muž přišel za prodejcem a místo předání peněz vyndal obranný sprej, který mu nastříkal přímo do obličeje a očí. Tímto způsobem zcela oslepil poškozeného, který se nebyl v daný okamžik schopný žádný způsobem bránit a údajný zájemce mu poté telefon odcizil,“ sdělila policejní mluvčí.

Muž se svým jednáním dopustil trestného činu loupež, kdy mu v případě dopadení a odsouzení hrozí vězení v délce až deseti let. Kropáčová k incidentu také dodala, že zdravotní stav poškozeného prodejce byl v daný okamžik natolik vážný, že mu musela být přivolána rychlá záchranná služba, která se o něj postarala.

„Kriminalistům se i přes veškerou snahu do této chvíle nepodařilo zjistit totožnost podezřelého muže zachyceného na kamerovém záznamu a z tohoto důvodu prosíme veřejnost o pomoc. V případě, že poznáváte muže, nebo máte informace, kde by se mohl nacházet, prosím okamžitě informujte operátory tísňové linky 158,“ podotkla mluvčí.

24. srpna 2025  11:59

24. srpna 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

24. srpna 2025  8:41

