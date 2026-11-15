Maskoval se za sportovce. Lidem z tašek a batohů kradl peněženky, telefony či karty

Autor: votr
  12:02aktualizováno  12:02
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Kriminalisté dopadli osmatřicetiletého muže, který podle nich od poloviny července do poloviny září vykradl v Praze nejméně šestnáct objektů. Zaměřoval se především na sportovní haly, školy a stavby, kde lidem z tašek a batohů bral peněženky, telefony či platební karty.

KRIMI

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Aby působil nenápadně, maskoval se za sportovce. Škoda se vyšplhala téměř na čtvrt milionu korun.

Muž podle policistů využíval především nezabezpečené objekty, do kterých mohl bez problémů vstoupit. Budovy procházel, vytipoval si odložené věci a následně je ukradl. Při některých krádežích měl na rukou potítka, v jednom případě si dokonce vzal florbalovou hůl, aby vypadal jako sportovec.

Jedna z krádeží se odehrála na konci července v Praze 2, kde probíhal dětský příměstský sportovní kemp. Podezřelý vstoupil do budovy, prošel tělocvičnou až do šatny a z tašek odcizil šperky, peněženky s hotovostí i platební karty. Ty začal téměř okamžitě používat a nakupoval s nimi především jízdenky pražské MHD. Platby prováděl do chvíle, než byly účty vyčerpány nebo karty zablokovány.

O několik dní později zamířil do sportovní haly v Praze 6, kde se konal florbalový turnaj. V šatnách postupně okradl žáky, kteří zde v rámci akce také přespávali. Zmizely jim peněženky, doklady, hotovost i platební karty, které pachatel následně opět použil.

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Podobným způsobem podle kriminalistů kradl také v dalších sportovních areálech, například v Praze 10, Michli nebo na Lhotce. Zaměřil se rovněž na areály středních škol v Praze 4 a 10.

Jeho oběťmi se stali také dělníci na několika stavbách. Muž vstupoval do rekonstruovaných objektů, procházel jednotlivé místnosti a z odložených tašek či batohů odnášel mobilní telefony, peněženky, hotovost a platební karty. Krádeže se odehrály i v několika pražských domech.

Policisté ho dopadli díky kamerám

Kriminalistům ze čtvrtého oddělení obecné kriminality Obvodního ředitelství Praha IV se podařilo jednotlivé případy propojit díky kamerovým záznamům a dalším důkazům.

Podezřelého v tomto týdnu zadrželi a následně obvinili z krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Nyní je stíhán vazebně.

Celková škoda způsobená odcizenými věcmi a neoprávněnými platbami dosahuje téměř 250 tisíc korun. Nejvíce poškozených jsou žáci, studenti a pedagogičtí pracovníci.

Kriminalisty překvapilo, že muž v krádežích pokračoval i poté, co byl na začátku září v souvislosti s jedním z případů předvolán na policejní služebnu. Přestože věděl, že je podezřelý, podle policie následovaly další čtyři krádeže.

V majetkové kriminalitě navíc není nováčkem. V minulosti byl již několikrát odsouzen za podobnou trestnou činnost. Pokud ho soud uzná vinným, hrozí mu až tři roky vězení.

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