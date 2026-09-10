Kapsář si vyhlédl turistku, pak jí z batohu vzal přes 60 tisíc korun. Poznáváte ho? ptá se policie

„Pražští policisté pracují na objasnění případu krádeže hotovosti, která se odehrála ve Vodičkově ulici tři dny před koncem prázdnin,“ popsal policejní mluvčí Jan Rybanský.
Nedlouho po poledni navštívila žena se svým manželem v samotném srdci Prahy na Václavském náměstí směnárnu. Tam vyměnila téměř dva a půl tisíce eur za české koruny a uložila je do batohu na zádech.
„Venku si dvojice všiml neznámý muž a začal poškozenou pronásledovat až do Vodičkovy ulice. Nedaleko tramvajové zastávky se k ní zezadu přiblížil, nenápadně jí sáhl do batohu a obálku s penězi jí vzal, aniž by si ona něčeho všimla,“ nastínil mluvčí.
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Vyčkával, zda žena zamkne. Ta odešla vrátit nákupní vozík, zloděj jí bleskově vybral auto
Turistka tak během chvilky přišla o částku, která přesahuje šedesát tisíc korun. Muž následně zmizel, jeho počínání však celou dobu sledovaly kamery, na jejichž záznamu je vidět jeho postava i obličej.
„Pokud muže poznáváte nebo víte, kde se nachází, kontaktujte prosím linku 158,“ vyzval Rybanský veřejnost a případné svědky.
Případ policie prověřuje pro spáchání trestného činu krádež, za což v případě odsouzení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.