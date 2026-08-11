Začalo to nenápadně. První krádež několika balení však rychle přešla ve druhou i ve třetí. Muž dokonce vyzkoušel různé druhy, aby si udržel chuť. Velká oříšková krádež však prodejně způsobila škodu za více než 15 tisíc korun. Policisté žádají o pomoc s jeho dopadením.
K loupeži došlo před dvěma měsíci v supermarketu v ulici Ankarská v Praze 6. Muž jej navštívil několikrát během pouhých pár dnů.
„V polovině června vstoupil do prodejny, kde popadl rovnou celou bednu kešu ořechů, která obsahovala 36 balení, a utekl s ní z prodejny rychle pryč,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina ve zprávě.
Dlouho mu nejspíš nevydržely a do prodejny se vrátil hned následující den. „Zcela stejným způsobem se zmocnil dalších šestatřiceti balíčků,“ napsal Hrdina.
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Uplynulo několik dní, než se rozhodl krádež zopakovat. „Když mu po čtyřech dnech slehlo, tak dostal opět chuť na oříšky, ale kešu mu již zřejmě nedělaly dobře, tak v obchodě odcizil tentokrát šedesát balení solených pistácií,“ informoval mluvčí s tím, že od té doby se muž v supermarketu neukázal. „Nejspíš někde leží s bolestmi žaludku.“
Muž podle mluvčího sebral přes 130 balení ořechů a způsobil škodu za více než 15 tisíc korun. Při útěku z prodejny ho naštěstí zachytily bezpečnostní kamery. Jelikož se ho policistům doposud nepodařilo vypátrat, žádají veřejnost o pomoc.
„Pokud ho na záznamu poznáváte, nebo máte jakékoli informace, které by vedly k jeho dopadení, volejte prosím linku 158,“ napsal Hrdina. V případě dopadení a odsouzení hrozí muži až dva roky ve vězení.