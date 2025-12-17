Blesková krádež v Praze. Zloděj si přinesl kámen, zmizel se zlatem za miliony

Bleskový incident se odehrál v pondělí dopoledne v jedné z prodejen na pražské Českomoravské ulici. Dosud neznámý muž vstoupil do budovy s jasným cílem a bez váhání přineseným kamenem rozbil skleněnou vitrínu.
Z ní následně odcizil dva masivní investiční slitky zlata o celkové hmotnosti 1,5 kilogramu. Pachatel s lupem v hodnotě 4,5 milionu korun z místa činu uprchl.
Policie má k dispozici kamerové záznamy, které zachycují samotnou krádež i útěk pachatele z budovy. Kriminalisté pracují mimo jiné s možností, že jde o cizince, který do České republiky přicestoval pouze za účelem spáchání tohoto činu. Z toho důvodu apelují zejména na majitele ubytovacích zařízení v Praze, aby si prohlédli záznamy.
Kriminalisté pátrají po muži s krátkými černými vlasy a vousy, jehož tvář detailně zachytily kamery, protože se při činu nijak nemaskoval. Zloděj vsadil na převlékání a zatímco prodejnu vykrádal v šedé mikině s kapucí a čepici, o pár metrů dál už se ulicí pohyboval v bílé mikině s šedými pruhy a černých kalhotách.
Se žádostí o pomoc s identifikací pachatele vyšetřovatelé žádají i širokou veřejnost. „Může se jednat o kohokoliv. Jestli muže na záběrech někdo poznává, ať se obrátí ihned na linku 158,“ apeluje mluvčí policie Jan Daněk.
Případ je v současné době prověřován jako trestný čin krádeže vloupáním. Pokud se podaří pachatele dopadnout a prokázat mu vinu, hrozí mu vzhledem trest v délce až osmi let.