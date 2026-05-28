Využila ztracené peněženky a nakoupila jízdenky za tisíce. Po ženě pátrá policie

Událost se stala odpoledne 30. března v obchodním centru v Nových Butovicích. „Poškozená si odložila peněženku na sedačku a bohužel ji tam při odchodu zapomněla. Po chvíli se pro ni vrátila, ale peněženka už na místě nebyla,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.
Kriminalistům se však podařilo nalézt pachatelku na kamerových záběrech. Další vyšetřování odhalilo, že z peněženky ukradla i platební kartu, kterou využila k nákupu jízdenek MHD v hodnotě 4 500 korun.
Ze záběrů také vyplývá, že byla v přítomnosti dalších dvou lidí. Po trojici momentálně pátrají policisté, kteří případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
„Pokud je poznáváte, prosím kontaktujte linku 158. Policisty bude také zajímat, jak se žena k zapomenuté peněžence dostala,“ žádá mluvčí.