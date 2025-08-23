Kapesních krádeží v Praze citelně ubylo, hlásí policie. Opět radí, jak se bránit

„V letošním roce do konce července registrujeme v Praze 1179 kapesních krádeží, což je ve srovnání s předešlým rokem o 429 případů méně. Ve srovnání s rokem 2023 je to pokles dokonce o 788 případů,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk. Zároveň poukázal na rady, jak okradení předcházet, které má policie na webu.
Jak se nenechat okrást kapesními zloději?
Muž hledaný kvůli okradení seniorského páru a chlapce v autobuse číslo 201 na Proseku je zhruba šedesátiletý, má mohutnou postavu a krátké prošedivělé vlasy a mluvil česky s lehkým moravským přízvukem, uvedl Daněk.
Seniorům muž skrytě prohledal batoh a příruční tašku, chlapci batoh. Ukradl peněženku, ve které měl senior několik tisíc korun, doklady a platební kartu. Z ní se pak pachatel pokusil v Praze 7 vybrat 120 tisíc korun.
Policie případ prověřuje pro trestné činy krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Pachateli za to hrozí až dva roky vězení.
18. března 2025