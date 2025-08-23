Kapesních krádeží v Praze citelně ubylo, hlásí policie. Opět radí, jak se bránit

Kapesních krádeží v Praze ubývá. Letos do poloviny letních prázdnin jich policie zaznamenala 1179, což je proti loňsku pokles o víc než čtvrtinu. Oproti stejnému období v roce 2023 jich bylo méně dokonce o 40 procent. Vyplývá to z informací uveřejněných policií, která zároveň žádá veřejnost o pomoc s hledáním muže, který lidem pokoutně prohledával batohy v autobusu na Proseku a ukradl při tom několik tisíc korun.
„V letošním roce do konce července registrujeme v Praze 1179 kapesních krádeží, což je ve srovnání s předešlým rokem o 429 případů méně. Ve srovnání s rokem 2023 je to pokles dokonce o 788 případů,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk. Zároveň poukázal na rady, jak okradení předcházet, které má policie na webu.

Jak se nenechat okrást kapesními zloději?

  • Peněženku, doklady, mobilní telefony a ostatní cennosti nenechávejte navrchu tašek či kabelek.
  • Nosíte-li peníze, platební kartu apod. mimo zavazadlo, ukládejte je do vnitřních kapes ošacení, nikoli do zadních kapes kalhot.
  • Osobní doklady a platební kartu nenoste v peněžence a uložte je na jiné bezpečné místo.
  • Nemějte při sobě větší finanční hotovost. Hotovost nevybírejte předem, ale využijte bankomatů přímo v obchodě. Finance si rozdělte na více bezpečných míst.
  • Využívejte možnosti bezhotovostního platebního styku. Čtyřmístné identifikační číslo platební karty (PIN) mějte vždy odděleně od samotné platební karty.
Muž hledaný kvůli okradení seniorského páru a chlapce v autobuse číslo 201 na Proseku je zhruba šedesátiletý, má mohutnou postavu a krátké prošedivělé vlasy a mluvil česky s lehkým moravským přízvukem, uvedl Daněk.

Seniorům muž skrytě prohledal batoh a příruční tašku, chlapci batoh. Ukradl peněženku, ve které měl senior několik tisíc korun, doklady a platební kartu. Z ní se pak pachatel pokusil v Praze 7 vybrat 120 tisíc korun.

Policie případ prověřuje pro trestné činy krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Pachateli za to hrozí až dva roky vězení.

Kapesních krádeží v Praze citelně ubylo, hlásí policie. Opět radí, jak se bránit

