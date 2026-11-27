Důvodem omezení je podle kraje nízká vytíženost vlaků a výrazně delší jízdní doba oproti autobusům. Krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN) změnu hájí výsledky přepravních průzkumů.
Hejtmanství podotýká, že nejzatíženějším úsekem mezi Čisovicemi a Rymaněmi projede ve všech vlacích dohromady 64 až 143 cestujících za pracovní den. V koncovém úseku mezi Starou Hutí a Dobříší je to 20 až 61 lidí.
Nejvytíženější odpolední vlak z Čisovic do Dobříše veze v průměru 21 cestujících, což je 15 procent jeho kapacity. Ranním spojem v opačném směru cestuje v průměru 18 lidí.
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O víkendech a svátcích, kdy trať hojně využívají turisté, cyklisté a výletníci mířící do Brd, mají vlaky jezdit ve dvouhodinovém intervalu. V letní sezoně kraj počítá i s vybranými pátečními spoji.
Hejtmanství argumentuje také rozdílnou jízdní dobou. Cesta vlakem z Dobříše do centra Prahy trvá přibližně 88 minut, zatímco autobus po dálnici D4 ji zvládne za 50 minut.
Dobříšské nádraží je navíc asi 1,5 kilometru od centra města. V Mníšku pod Brdy je vzdálenost mezi nádražím a centrem zhruba dva kilometry.
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Borecký poukázal na to, že česká železniční síť vznikala před více než sto lety v jiných podmínkách a často s ohledem na nákladní dopravu, čemuž odpovídá i trasa mimo centra obcí.
„Zatímco na hlavních koridorech kapacita vlaků nestačí, na lokálních tratích často jezdí téměř prázdné soupravy. Dobříšsko je právě tím příkladem – přestože počet obyvatel v regionu roste, poptávka po vlacích v pracovních dnech zůstává minimální,“ uvedl radní.
Potenciální útlum oblasti
Spoluautorka protestní petice Andy Primusová argumentuje mimo jiné studií Technické univerzity v Drážďanech, která zkoumá potenciál trati a možnosti jeho zvýšení. Oceňuje například návaznost železnice na metro C v Praze 4, která může být při hodnocení spojení přehlížena.
Primusová zároveň zpochybňuje představu, že omezení osobních vlaků je jen ekonomickým opatřením. Podle ní může vést k postupnému útlumu celé dobříšské větve trati. Iniciativa uvádí, že má připravený alternativní koncept provozu včetně financování.
„Železnice byla, je a bude politika. Pokud ke zrušení osobních vlaků skutečně dojde, máme po konzultaci s jinými dopravci připravený alternativní provozní koncept včetně modelu financování, který na začátku roku 2028 nabídneme kandidátům do krajských voleb. V případě, že pan Borecký svůj mandát neobhájí a za dopravu v kraji převezme zodpovědnost někdo jiný, mohou se vlaky na Dobříš vrátit lusknutím prstu politické vůle,“ dodala Primusová.
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Středočeský kraj v minulosti rozhodl o omezení či zastavení dopravy na 12 lokálních tratích, což se dotklo i tratě z Dobříše. Vedení kraje to zdůvodnilo rostoucími výdaji na veřejnou dopravu.
V roce 2021 vznikla protestní petice, kterou krajští zastupitelé vzali na vědomí. Na úseku Čisovice–Dobříš se nakonec část pracovních vlaků podařilo zachovat díky finanční spoluúčasti dotčených obcí.