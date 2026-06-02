Středočeský kraj pokračuje v přípravě cyklostezky Praha – Kladno, rozdělí ji na etapy. Povede po nevyužitých úsecích železnice, kterou za několik let nahradí nová trať. Nyní pokračuje projednávání projektové dokumentace především se Správou železnic (SŽ) a zapracování požadavků SŽ i dalších subjektů. Náklady na stavbu jsou předběžně odhadovány na asi 500 milionů korun, odpověděla na dotaz ČTK mluvčí středočeského hejtmanství Zuzana Žídková.
SŽ minulý týden zahájila stavbu dvojkolejné elektrizované trati mezi pražskou Ruzyní a Kladnem. Dokončení plánuje na rok 2029.
Po nynějších úpravách projektu cyklostezky bude pokračovat inženýrská práce a začne také majetkoprávní činnost, od které se bude odvíjet termín získání stavebního povolení pro jednotlivé etapy. Stavba začne, až bude hotová nová železniční trať a dokončeny nezbytné úřední náležitosti. "Vzhledem k délce 15,5 km bude nutné ji rozdělit na etapy. Celková doby stavby bude pravděpodobně delší než dva roky," uvedla Žídková.
Hejtmanství za kompletní zpracování projektové dokumentace zaplatí necelých 14 milionů korun. Na samotnou stavbu chce žádat o dotace, a to jak národní, tak evropské.
Cyklostezku využijí nejen rekreační cyklisté, ale i lidé, kteří chtějí kolo využít pro dojíždění do železničních stanic a zastávek a na nich pak přestoupit na vlak.