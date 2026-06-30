Kraj zachová skladbu oborů na nymburském gymnáziu, dvě víceleté třídy zůstanou

Středočeský kraj prozatím zachová skladbu oborů Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce, kde dříve plánoval ubrat jednu ze dvou tříd víceletého gymnázia a rozšířit čtyřletý obor z jedné na dvě třídy. Proti záměru se loni na podzim postavili zástupci školy i rodičů, kraj ho pak odložil oproti původnímu plánu o rok, platit tak měl od září 2027. Kraj nynějším rozhodnutím reaguje na výsledky jednání komise rady Asociace krajů ČR pro školství a sport se zástupci ministerstva školství z minulého týdne. Zásadní systémové změny neplánuje kraj ani u dalších víceletých gymnázií, informovala dnes ČTK za hejtmanství Jana Pancířová Kopřivová.
"Ministr školství na jednání potvrdil, že jde o složitou systémovou otázku a že v současném volebním období nevidí prostor pro zásadnější změny. V současné době proto ani Středočeský kraj nebude připravovat žádné zásadní systémové změny v oblasti víceletých gymnázií. Debata o jejich roli by však měla pokračovat a případné budoucí úpravy musí vycházet z demografického vývoje i potřeb celého vzdělávacího systému," uvedl krajský radní pro vzdělávání Milan Vácha (STAN). Poukázal i na to, že problematika víceletých gymnázií patří mezi témata, na nichž nepanuje širší odborná ani politická shoda.
Kraj už dříve jako důvody pro změnu uvedl, že model se dvěma osmiletými třídami v ročníku je v regionu výjimečný a zhoršuje dostupnost gymnaziálního vzdělávání pro čtyřleté studium na Nymbursku. "Současně sledujeme vývoj populačních ročníků. Demografické prognózy totiž ukazují, že i okres Nymburk bude již v příští dekádě čelit poklesu počtu středoškoláků, což si vyžádá průběžné přizpůsobování vzdělávací soustavy aktuálním potřebám regionu," dodal dnes Vácha.
Středočeský kraj zřizuje 28 gymnázií, většina nabízí převážně čtyřleté obory a jednu třídu osmiletého oboru v ročníku. Gymnázium se dvěma třídami osmiletého oboru v jednom ročníku je kromě Nymburka ještě na gymnáziu v Mladé Boleslavi, které ale nemá čtyřleté obory.