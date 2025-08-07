Muže chtěli okrást doma, ráno poté zemřel. Obžalovaný prý útočil kvůli zbrani

Soud ve čtvrtek zahájil hlavní líčení, Karchňák podal proti rozhodnutí o vazbě stížnost, o níž nyní rozhodne Vrchní soud v Praze. U soudu obžalovaný uvedl, že nejednal s úmyslem zabít.
Podle obžaloby Karchňák přišel do domu muže spolu se svou nezletilou přítelkyní, aby od něj získali peníze v hotovosti. Když zjistil, že žádné peníze nemá, následovala slovní rozepře.
Karchňák následně muže podle spisu fyzicky napadl opakovanými údery pěstmi, nezjištěným předmětem do oblasti hlavy a kopy do oblasti hrudníku.
Poté údajně prohledal dům a pokusil se otevřít skříňový trezor, což se mu nepodařilo. Následně od muže odešel, aniž by mu poskytl pomoc, konstatuje obžaloba. Po jeho útoku zůstal poškozený nehybně ležet na podlaze a v ranních hodinách následujícího dne zemřel.
Obžalovaný u soudu uvedl, že do domu přišel jen proto, aby se poškozeného zeptal, zda mu nepůjčí peníze.
Asi hodinu se podle Karchňáka v poklidu bavili, načež měl poškozený údajně k přítelkyni Karchňáka pronášet nevhodné poznámky. Chtěli podle obžalovaného proto odejít a muž na ně prý následně namířil zbraň, na což Karchňák reagoval pěstmi, uvedl u soudu.
„Lekl jsem se, že vystřelí“
„Já jsem se lekl, že vystřelí, nevěděl jsem, co udělá a reagoval jsem tak, že jsem mu dal pěstí, a pak si to moc nevybavuju,“ popsal u soudu Karchňák. Když si uvědomil, že muž krvácí, otočil ho na bok, aby mu umožnil dýchat a zabránil vdechnutí krve, uvedl.
Soudkyně konstatovala, že vzhledem k závažnosti trestné činnosti a předchozímu násilnému chování obžalovaného přetrvává důvod pro setrvání ve vazbě. Obžaloba uvedla, že existuje riziko, že by Karchňák mohl pokračovat v majetkové či násilné trestné činnosti, a proto by dohled probačního úředníka nebyl dostatečný.
„Domnívám se, že důvody pro trvání vazby obžalovaného stále trvají,“ řekl státní zástupce. Obžalovaný proti rozhodnutí podal stížnost, kterou se nyní bude zabývat Vrchní soud v Praze.