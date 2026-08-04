Krajský soud v Ostravě zrušil povolení pro solární elektrárnu u Slaného

Krajský soud v Ostravě zrušil povolení pro solární elektrárnu společnosti Puretech Energy u Slaného na Kladensku. Podnět soudu dali odpůrci projektu, podle nich má vzniknout na orné půdě v rozporu s pravidly platného územního plánu, což soud potvrdil. Záměr znovu projedná ministerstvo průmyslu a obchodu, sdělil dnes ČTK spoluautor petice proti výstavbě solárního parku Jiří Baňka.
Slaný bude další postup řešit s právníky, bližší stanovisko zveřejní zřejmě příští týden, řekla ČTK mluvčí slánské radnice Lucie Krčková. Proti rozsudku je možné podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Vyjádření společnosti Puretech Energy ČTK zjišťuje.
Zastupitelé Slaného loni v době, kdy měl solární park platné povolení, schválili se společností smlouvu, podle které město mělo získat od investora peníze, pravidelný roční dar 750.000 korun, i elektřinu. Proti jeho vzniku vznikla petice, podepsalo ji přibližně 700 lidí, důvodem byl především zásah do krajiny a dopad na místní prostředí. "Nejsme proti obnovitelným zdrojům. Dva roky bojujeme proti tomu, aby developeři a úřady extenzivním výkladem testovali hranice pravidel, která mají chránit město, krajinu a lidi, kteří v ní žijí," uvedl Baňka.
Solární elektrárna s plochou zhruba 60 hektarů má vzniknout v severní části města. Využije převážně soukromé, nikoliv městské pozemky. Hodnota investice je kolem jedné miliardy korun. Plánovací smlouva s městem je uzavřená na 30 let, ročně městu zajišťuje až 1000 MWh elektřiny, což představuje asi pětinu spotřeby městských budov. Investor na své náklady vybuduje stezku se zelení. Celkově by ročně měl park vyprodukovat 48.400 megawatthodin elektrické energie.
Ve Slaném žije přes 17.000 lidí.