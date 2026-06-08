Krajský soud v Praze povolil reorganizaci slévárny TOS-MET v Čelákovicích

Krajský soud v Praze povolil v květnu reorganizaci slévárny TOS-MET v Čelákovicích, která je od února v úpadku. Vyplývá to z usnesení zveřejněného v Insolvenčním rejstříku. Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení reorganizace podala firma loni v prosinci. Společnost musí do 120 dnů od usnesení předložit reorganizační plán. Místo výroby litinových odlitků pro strojírenský průmysl se chce společnost věnovat skladování a prodeji výrobků z kamene.
Společnost v insolvenčním návrhu uvedla, že se ocitla v platební neschopnosti s celkovými závazky přes 39 milionů korun a 45 věřiteli. Problémy podle společnosti spustilo výrazné zdražení energií v letech 2021 a 2022. Slévárenskou činnost společnost ukončila k loňskému 19. prosinci, s většinou zaměstnanců ukončila pracovní poměr. Součástí reorganizace má být podle návrhu mimo jiné prodej aktiv a využití výtěžku k uspokojení věřitelů.
Soud v květnu rovněž ustanovil, že majetek dlužníka má ocenit znalecký ústav Equity Solutions Appraisals.
Do insolvenčního řízení přihlásili věřitelé přes 30 pohledávek. Jedním z věřitelů je i město Čelákovice, společnost mu nezaplatila příspěvek na opravu vodovodu. Město přihlásilo pohledávku přes čtyři miliony korun. "Bohužel v rámci řízení jsme se nestali součástí věřitelského výboru, který bude rozhodovat o reorganizaci podniku," řekl ČTK starosta Čelákovic Josef Pátek (ODS).
Město podalo minulý týden odvolání proti ustanovení soudního znalce. "Z důvodu historického opakovaného využívání služeb ustanoveného znalce Dlužníkem, o čemž se Věřitel dozvěděl až po vydání Usnesení, existuje významné riziko, že tento znalec podá neobjektivní znalecký posudek se zkreslenou výší hodnoty majetkové podstaty a podniku Dlužníka a výtěžku, jaký by přihlášení věřitelé obdrželi v případě řešení úpadku konkursem," uvedlo město v odvolání.
Slévárna TOS?MET byla dodavatelem pro strojírenství, energetiku i automobilový průmysl. Provoz slévárny v minulosti zatěžoval místní kvůli zápachu a emisím.