Kralupské muzeum v budově pivovaru představuje lunety Mikoláše Alše

Muzeum v Kralupech nad Vltavou na Mělnicku představuje ode dneška v budově pivovaru lunety Mikoláše Alše. Muzeum mělo v minulosti tato velkoformátová díla ve sbírkách, později skončila uskladněná ve Velvarech. Současná výstava je první veřejnou prezentací těchto monumentálních kreseb o šířce 240 až 430 centimetrů, řekl ČTK ředitel muzea Jindřich Bartovanec Havlík.
"Lunety se do sbírek Krajinského muzea v Kralupech nad Vltavou dostaly v roce 1933. Přestože se v letech 1933 až 1936 opakovaně jednalo o jejich vystavení, k realizaci nikdy nedošlo a díla byla uložena v sejfu místní spořitelny. Po zániku muzea byly na přelomu 50. a 60. let minulého století formálně převedeny do sbírek Středočeské galerie ve Velvarech, kde zůstaly uloženy v papírovém tubusu v depozitáři," přiblížil příběh vystavovaných děl ředitel muzea.
Lunety podle vedení muzea přiblíží Alšovu schopnost vyprávět příběhy prostřednictvím obrazu a ukazují jeho mistrovství v práci s historickými a národními motivy.
Kralupské muzeum si letos připomíná 100 let od svého založení. V roce 1926 vznikla Společnost přátel muzea. Širší veřejnosti bylo otevřeno 4. listopadu 1928.
Mikoláš Aleš je jedním z nejvýznamnějších členů takzvané Generace Národního divadla a klasik českého umění 19. století. Náměty čerpal hlavně z národních a slovanských dějin, ale i ze života obyčejných lidí. Byl malířem, kreslířem, ilustrátorem a věnoval se též jevištní a kostýmové tvorbě.