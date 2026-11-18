Kralupy nad Vltavou pokračují v přípravě nového domu pro seniory v místní části Lobeček, kapacitu bude mít přes 100 klientů. Hotovo by mělo být po roce 2030. Nyní pokračuje proces vypracování projektové dokumentace, odpověděli na dotaz ČTK mluvčí kralupské radnice Aleš Levý a Nikola Samcová ze Středočeského kraje.
Zpracovatele projektu vybralo město letos v létě v tendru, cena dosáhla téměř 45 milionů korun včetně DPH. Vybudování domova by mělo stát přibližně 600 milionů korun. Budovu postaví město, následně ji kraji pronajme na dobu 20 let a poté celý areál bezúplatně převede na kraj. "Zahájení výstavby je ještě hodně vzdálené, odhadem zhruba za dva roky," uvedl Levý.
Službu bude nové zařízení poskytovat jako domov pro seniory a vzniknout má i část fungující jako domov se zvláštním režimem, který využijí například lidé s Alzheimerovou chorobou.
Do domova by se měli přestěhovat i klienti nedalekého domova pro seniory ve Všestudech. Jeho kapacita je 52 klientů, zřizovatelem je Středočeský kraj. Podle dřívějšího záměru chtělo hejtmanství snížit ve Všestudech kapacitu, aby klienti měli větší komfort, více soukromí a individuální péči. Na začátku letošního listopadu krajští radní rozhodli, že kapacita zůstane stejná, dokud nebude zprovozněný domov v Kralupech.
Areál ve Všestudech je jen částečně bezbariérový a jeho možné úpravy omezuje jeho uspořádání a památková ochrana. Zda jej hejtmanství dá po přestěhování klientů do Kralup upravit, nebo jej čeká jiné využití, nyní není podle Samcové možné určit. Rozhodnou budoucí jednání.
Další domov pro seniory chystá v kralupské části Mikovice soukromý investor, s ním město podepsalo smlouvu o spolupráci. Dům pro přibližně 200 osob bude součástí komplexu bytových domů, vzniknout má i poliklinika a prostory pro obchody a služby.
Podle dat Českého statistického úřadu bylo ve Středočeském kraji v roce 2010 přes 186.000 lidí starších 65 let, loni už to bylo přes 278.000 lidí.