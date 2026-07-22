Kralupy n. V. a Erbes Realitní IV budou spolupracovat na stavbě domu pro seniory

Kralupy nad Vltavou na Mělnicku a společnost Erbes Realitní IV budou spolupracovat na stavbě plánovaného domu pro seniory v části města Mikovice. Dnes uzavřely smlouvu, informoval ČTK v tiskové zprávě mluvčí kralupské radnice Aleš Levý.
"Výstavba domu pro seniory je pro naše město velmi důležitá. Počet seniorů dlouhodobě roste a je nezbytné rozšiřovat kapacity i kvalitu služeb, které jim můžeme nabídnout,“ uvedl starosta Kralup nad Vltavou Libor Lesák (ODS).
Nový dům zhruba pro 200 lidí vznikne v Mikovicích nad vlakovou zastávkou, součástí bude také nová poliklinika s ordinacemi lékařů, bytové domy a prostory pro obchody a služby. Projekt má podle vedení města přispět nejen k rozšíření nabídky sociálních služeb pro starší obyvatele, ale také k celkovému rozvoji této části města.
Podpis smlouvy navazuje na dřívější rozhodnutí kralupských zastupitelů, kteří schválili uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a budoucí nájemní smlouvy vztahujících se k potřebným pozemkům.
Městský územní plán s výstavbou na pozemcích, které jsou u silnice vedoucí směrem na Velvary, počítá.