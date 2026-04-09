Kralupy nad Vltavou chystají bourání tělocvičny u bývalého učiliště

Kralupy nad Vltavou na Mělnicku chystají demolici tělocvičny u bývalého učiliště v části Lobeček. Budova už nevyhovuje moderním požadavkům. Učiliště v nejbližších letech nahradí nová základní škola. Bourání tělocvičny je naplánované na letní prázdniny, dokončené bude zhruba v polovině září, sdělil ČTK mluvčí kralupské radnice Aleš Levý.
Při demolici dělníci zbourají i část, která tělocvičnu spojuje s budovou učiliště, a odstraní oplocení. "Dále je v přípravě stavební povolení na novou školu a tělocvičnu," uvedl Levý. Pokud půjde všechno podle předpokladů, tak by vedení města chtělo na podzim vybrat stavební firmu.
Bývalé učiliště město v roce 2024 odkoupilo od Středočeského kraje za téměř 40 milionů korun. Vznikne tam druhý stupeň základní školy s kapacitou 540 žáků. První stupeň zůstane v současné ZŠ Václava Havla, jejíž součástí se nová škola stane. Náklady na přestavbu budou několik stovek milionů korun. Zásadní část investice má uhradit dotace ze Státního fondu životního prostředí. Celková částka bude jasná po dokončení tendru na stavební firmu.
V Kralupech spustili developeři několik projektů a počet obyvatel města, které má aktuálně zhruba 19.000 obyvatel, postupně vzroste o tisíce. Město také staví školku u železničního nádraží, které bude mít kapacitu asi 110 dětí a začne fungovat příští rok v září.