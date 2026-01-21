VIDEO: Děti hazardovaly na okraji tajícího ledu

Autor: herp
  15:42
Riskování na nejistých ledových plochách je v současném počasí poměrně běžné, jak se přesvědčili i městští policisté v Kralupech nad Vltavou. Ti v pondělí vyjížděli ke skupince dětí, která testovala pevnost sotva zamrzlé tůně, hned vedle již roztáté plochy.

Na videu z městské bezpečnostní kamery je vidět, jak skupinka dětí testuje pevnost ledového pokrytí. Na led dupou, mrští na něj velký kámen. Tuto zdánlivě nevinnou aktivitu však provádějí hned vedle již roztáté části ledové plochy.

„Přijali jsme oznámení od všímavého občana, který upozornil, že si na zamrzlé tůni hrály děti. Hlídka vyjela na místo oznámení, situace byla bezodkladně řešena,“ uvedli kralupští strážníci na Facebooku.

Dětem se nic nestalo, byly pouze promáčené, sdělil pro iDNES.cz ředitel kralupské městské policie Ladislav Voves. „Byly poučeny, aby na led nevstupovaly, neboť tam hrozilo prolomení toho ledu. Následně všechny odešly domů,“ přiblížil ředitel.

VIDEO: Hazard se životem. Mladíci testovali sílu ledu na soutoku řek dupáním

Incident byl postoupen Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. „OSPOD požádal o sepsání úředního záznamu a o poskytnutí kamerového záznamu,“ pokračoval Voves s tím, že počítání dětí bude s jejich rodiči nadále řešit právě OSPOD.

„Městská policie v této souvislosti upozorňuje veřejnost, zejména rodiče s dětmi, na nebezpečí vstupu na zamrzlé tůně a další menší vodní plochy. Led na těchto místech je často nerovnoměrný, velmi tenký a nestabilní. I při nízkých teplotách může dojít k jeho náhlému prolomení, což představuje vážné ohrožení zdraví i života,“ upozorňují strážníci.

Do Jeseníků výtvarníka přivedla náhoda, pak stvořil ikonickou sochu

Nejznámějším dílem Jiřího Jílka je socha Skřítek, která je umístěna na jednom z...

Horské sedlo Skřítek v Jeseníkách si už dnes nelze představit bez ikonické sochy pohádkové bytosti. Skřítek na Skřítku je dílem významného sochaře a milovníka poezie Jiřího Jílka, kterého se nyní...

SZ: Jihomoravský radní Podzimek uhradil pokutu za majetkové nesrovnalosti

ilustrační snímek

Jihomoravský radní pro životní prostředí Karel Podzimek (ODS) zaplatil městskému úřadu v Moravských Budějovicích pokutu za chyby ve svých majetkových...

Zlínská matrika loni zapsala 1475 narozených dětí, méně než předloni

ilustrační snímek

Do matriky ve Zlíně bylo loni zapsáno 1475 narozených dětí, z toho 30 dvojčat. Narozených bylo méně než v roce 2024, kdy jich matrika evidovala 1598....

