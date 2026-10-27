Kralupy nad Vltavou povede koalice Nové Vlny, Peloton Kralupy a ODS

Kralupy nad Vltavou povede koalice vítězné Nové Vlny, Pelotonu a ODS, dnes se tyto subjekty dohodly na spolupráci. Starostou bude Vojtěch Pohl (Nová Vlna), místostarosty Magdalena Randáková (Peloton) a Petr Listík (ODS), řekl dnes ČTK Pohl. Dohromady má koalice 13 křesel v zastupitelstvu, které má 21 členů.
Město dosud vedl Libor Lesák (ODS), Pohl byl místostarostou. Lesák tentokrát kandidoval z osmého místa kandidátky, preferenční hlasy voličů jej dostaly do zastupitelstva. Rada města bude mít sedm členů, budou v ní kromě starosty a místostarostů za Novou Vlnu Vladimír Vymětalík a Luboš Truhlář, za Peloton Jiří Cimler a za ODS Radim Sitař.
Společnými cíli nové koalice bude mimo jiné transparentní fungování radnice, lepší komunikace s lidmi, podpora spolků a sportu i dotažení započatých projektů do konce včetně nové základní školy. "Mým osobním cílem bude stabilizovat situaci v městské policii," uvedl Pohl. Městskou policii v poslední době kvůli neshodám opustilo několik strážníků.
Vznik nové základní školy pro žáky druhého stupně chystá město už několik let v areálu bývalého učiliště. Letos začala příprava prací, která zahrnuje i zbourání původní tělocvičny. Vzniknout má nová. Počítá se též s úpravou venkovních ploch a bezbariérovými přístupy. Dokončení školního kampusu je naplánované na rok 2029.
Ve volbách získalo nejvíce mandátů, pět, uskupení Kralupy Nová Vlna, po čtyřech mandátech mají ODS, ANO a Peloton Kralupy a po dvou mandátech mají Kralupské mosty a Změna pro Kralupy. Město dosud vedla koalice STAN, ODS a Kralupy Nová Vlna.