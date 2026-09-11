Králův Dvůr vybudoval nový zdroj vody pro rychlé plnění hasičských cisteren

Králův Dvůr na Berounsku vybudoval nový zdroj vody pro rychlé plnění hasičských cisteren. Jedná se o podzemní šachtu o rozměrech tři krát deset metrů a nadzemní čerpací objekt 3,5 krát tři metry, který velkoobjemovou cisternovou stříkačku naplní zhruba za tři minuty. To je několikanásobně rychleji než při plnění přes nadzemní hydrant nebo z přírodního zdroje. V případě akutní potřeby dokáže instalované zařízení pracovat ještě rychleji. Náklady byly 5,6 milionu bez DPH a polovinu uhradil Beroun, jemuž bude zařízení také sloužit. ČTK to dnes sdělila Karolína Lacinová z královodvorské radnice.
Plnicí místo vzniklo poblíž křižovatky ulic Zahořanská a Tři Vršky. Na projektu se podílely i Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje a společnost Vodovody a kanalizace Beroun. Podobné zařízení podle starosty Králova Dvora Petra Vychodila (ODS) v berounském regionu dosud chybělo. "Naše město zajistilo pozemek, projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení. Město Beroun se zavázalo uhradit polovinu finančních nákladů," uvedl Vychodil.
Hasiči podle něj získali vysoce účinný zdroj požární vody. Králův Dvůr i západní část Berouna včetně Velkého sídliště tak budou mnohem lépe chráněné před velkými požáry. "Druhé plnicí místo bude otevřeno v Berouně v ulici Na Hrázi v příštím roce. V současné době se projektově připravuje," uvedla berounská starostka Soňa Chalupová (dříve ODS).
Běžnou hydrantovou síť nelze brát jako oficiální zdroj požární vody. Nové odběrné místo je napojené na silný skupinový vodovod, což hasičům zaručuje optimální tlak a čistou vodu, která neničí jejich techniku. S plnicím místem s rychlejším čerpáním vody mají zkušenosti například i hasiči v Mladé Boleslavi.