V Králově Dvoře vjel náklaďák na přejezd, vlak se podařilo zastavit včas

Autor: ČTK, herp
  15:12aktualizováno  15:12
V Králově Dvoře na Berounsku odpoledne musel zastavit vlak kvůli nákladnímu vozidlu na železničním přejezdu. Nikomu se nic nestalo, řekla ČTK mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Provoz vlaků mezi Berounem a Zdicemi byl zhruba na tři čtvrtě hodiny přerušen.

K podobné nehodě došlo i v pátek na Českolipsku. (30. ledna 2026) | foto: MP Mimoň

Událost byla hlášena kolem čtvrt na dvě odpoledne. „Řidič nákladního vozu přejížděl dvoukolejný železniční přejezd. Zřejmě to bylo v době, kdy už začaly padat závory, protože systém na železnici vyhodnotil nebezpečí a dal avízo strojvedoucímu,“ uvedla mluvčí. Vlak se díky tomu podařilo bezpečně zastavit a událost se obešla bez zranění.

Mluvčí středočeské policie Suchánková redakci iDNES.cz později upřesnila, že kamion na přejezdu neuvázl, pouze tam vjel takovým způsobem, který zaktivoval systém, který zabrzdil blížící se vlak. Zda již byly dole závory a další podrobnosti policie zjišťuje. Řidič kamionu z místa odjel a až posléze se na místo vrátil.

Řidič se s kamionem zasekl na železničním přejezdu, vlaky u Mimoně stály

Událost vyšetřují policisté a Drážní inspekce. Podle mluvčího Správy železnic pro mimořádné události Martina Kavky se provoz podařilo obnovit před 14:00, kdy začaly vlaky místem projíždět omezenou rychlostí.

