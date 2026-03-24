„Doporučujeme využít služeb městské hromadné dopravy, především metra linky B s výstupem ve stanici Českomoravská,“ radí dopravní podnik na svém webu.
Šampionát začíná v úterý brzkými ranními tréninky (první začínají už v 6:30), zhruba v tuto dobu pak startují denní programy až do soboty.
K dopravě je ideální využít právě před několika dny otevřenou stanici metra, provoz linky během šampionátu bude s ohledem na vyšší poptávku posílen.
Příznivci povrchové dopravy mohou využít tramvajové linky v okolí. Čísla 7 a 8 do zastávky Arena Libeň jih a dále linky 12 a 31 do zastávek Poliklinika Vysočany a Divadlo Gong.
Parkování na MS v krasobruslení 2026 v Praze: mapa oblastí, kam bude vjezd zakázán
Plocha autobusového nádraží bude během mistrovství patřit hlavně fanouškům. Autobusy se tak přesouvají do ulice K Moravině. Do další autobusové zastávky Nádraží Libeň lze využít linky 136, 177, 182, 183 a 195.
|Metro
|Českomoravská (přímo u areny), Vysočanská (asi 10 minut pěšky)
|Tramvaj
|12,31 (zastávka Divadlo Gong, Poliklinika Vysočany)
|Autobus
|151, 152 (zastávka Českomoravská)
|Vlak
|Praha-Libeň, Praha-Vysočany
V docházkové vzdálenosti se také nacházejí vlakové stanice Praha-Libeň a Praha-Vysočany. Na nádraží Libeň budou zastavovat také vybrané dálkové vlaky (seznam spojů najdete ZDE).