Auta nechte doma. Kvůli krasobruslení posiluje dopravní podnik spoje u areny

Autor: bur
  5:32aktualizováno  5:32
V Praze v úterý startuje mistrovství světa v krasobruslení. Týdenní akce ve vysočanské O2 areně udělá z oblasti pevnost, kam bude možné vjet jen na základě zvláštního oprávnění. Dopravní podnik proto radí, aby návštěvníci sportovní akce nechali raději svá auta doma.
O2 arena v Praze den před startem mistrovství světa v krasobruslení (23. března 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

„Doporučujeme využít služeb městské hromadné dopravy, především metra linky B s výstupem ve stanici Českomoravská,“ radí dopravní podnik na svém webu.

Šampionát začíná v úterý brzkými ranními tréninky (první začínají už v 6:30), zhruba v tuto dobu pak startují denní programy až do soboty.

K dopravě je ideální využít právě před několika dny otevřenou stanici metra, provoz linky během šampionátu bude s ohledem na vyšší poptávku posílen.

Příznivci povrchové dopravy mohou využít tramvajové linky v okolí. Čísla 7 a 8 do zastávky Arena Libeň jih a dále linky 12 a 31 do zastávek Poliklinika Vysočany a Divadlo Gong.

Parkování na MS v krasobruslení 2026 v Praze: mapa oblastí, kam bude vjezd zakázán

Plocha autobusového nádraží bude během mistrovství patřit hlavně fanouškům. Autobusy se tak přesouvají do ulice K Moravině. Do další autobusové zastávky Nádraží Libeň lze využít linky 136, 177, 182, 183 a 195.

Nejbližší zastávky u O2 areny
MetroČeskomoravská (přímo u areny), Vysočanská (asi 10 minut pěšky)
Tramvaj12,31 (zastávka Divadlo Gong, Poliklinika Vysočany)
Autobus151, 152 (zastávka Českomoravská)
VlakPraha-Libeň, Praha-Vysočany

V docházkové vzdálenosti se také nacházejí vlakové stanice Praha-Libeň a Praha-Vysočany. Na nádraží Libeň budou zastavovat také vybrané dálkové vlaky (seznam spojů najdete ZDE).

Oblast v okolí O2 arény, kam při MS v krasobruslení bude možné vjet pouze na základě platného vjezdového oprávnění.
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Ústavní soud vyhlásí nález k pokutě za překročení maximální výšky skládky

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti společnosti FCC Regios, která provozuje skládku v katastru Úholiček u Prahy. Dostala pokutu milion...

24. března 2026,  aktualizováno 

Policie pátrala po muži s psychickými problémy, nakonec přišel domů

Pohřešovaný muž má střední, 176 cm vysokou postavu, krátké černé vlasy a modré...

Pražští policisté hledali muže, který v pondělí ráno doprovodil svého syna do školy na Praze 4 a od té doby ho už nikdo neviděl. V průběhu večera se ale pohřešovaný sám vrátil domů a je v pořádku,...

23. března 2026  22:52,  aktualizováno  23:17

V centru Olomouce se propadla část stropu bytu, nikdo nebyl zraněn

ilustrační snímek

V bytě v centru Olomouce se dnes vpodvečer propadla část stropu, nikdo nebyl zraněn. Podle statika není možné byt kvůli poškozené stropní konstrukci nadále...

23. března 2026  20:43,  aktualizováno  20:43

Soud potvrdil podmínku pro muže, který před volbami napadl holí Babiše

ilustrační snímek

Krajský soud v Ostravě dnes potvrdil podmíněný trest pro muže, který loni v září na předvolebním mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku napadl francouzskou holí...

23. března 2026  19:52,  aktualizováno  19:52

Zemřela někdejší senátorka za ODS Vlasta Svobodová, bylo jí 89 let

Zemřela první senátorka za obvod Brno-město Vlasta Svobodová (ODS), bylo jí 89 let. Na sociální sítí X o tom informoval bývalý předseda ODS Petr Fiala. ...

23. března 2026  19:47,  aktualizováno  19:47

Prahu tento týden čeká dopravní nápor. Krasobruslení, fotbal i půlmaraton omezí dopravu

25. ročník pražského půlmaratonu (5. dubna 2025)

Poslední březnový víkend se Praha promění ve sportovní epicentrum. Obří akce zamíchají i dopravou. Zítra začíná mistrovství světa v krasobruslení, ve čtvrtek zaplní fanoušci fotbalu okolí Edenu a v...

23. března 2026  20:46

Ceny letí vzhůru, litr nafty v Praze stojí i 50 korun. Kde je benzin nejlevnější?

Ceny benzinu a nafty na OMV v Argentinské (23. března 2025)

Boje na Blízkém východě se promítají do dramatického zdražování pohonných hmot. V Česku jsou ceny nejvyšší od května 2024. Nafta se blíží k 45 korunám za litr, za benzin řidiči podle společnosti CCS...

23. března 2026  12:41,  aktualizováno  20:38

Britský The Kingdom Choir v červnu vystoupí v Rychnově nad Kněžnou, poprvé v ČR

ilustrační snímek

V zámeckém parku v Rychnově nad Kněžnou vystoupí 13. čevna za doprovodu Filharmonie Hradec Králové britský sbor The Kingdom Choir. Sbor, který zpíval na...

23. března 2026  18:49,  aktualizováno  18:49

DIAMO může čelit miliardovým poplatkům. Stát je zatím nevymáhá

Halda s prohořívající hlušinou, uhlím a kaly v Heřmanicích na okraji Ostravy...

Pod zemí doutná oheň, nad zemí bezmoc. Heřmanická halda, jeden z největších ekologických problémů v Česku, dál hoří. To však není to jediné, co může pálit veřejnost. Vedle vážného ekologického rizika...

23. března 2026  20:12

Řada lidí se bojí záchvatu epilepsie. V Praze na pomoc vyrazí na lince 22 speciální fialová tramvaj

Speciální fialová tramvaj vyjede do pražských ulic na jedné z nejvytíženějších...

Epilepsii má v České republice asi 80 tisíc lidí. Přesto mnoho Čechů stále neví, jak správně reagovat, když jsou svědky epileptického záchvatu. Jak na to, se dozví během jízdy, pokud nasednou do...

23. března 2026  19:57

Škodu za stovky milionů ustojí. Kuřice se do drůbežárny v Kosičkách vrátí v srpnu

Areál drůbežárny v Kosičkách, který zachvátila ptačí chřipka.

Škody po únorovém vybití velkochovu slepic v Kosičkách na Hradecku po nákaze ptačí chřipkou šplhají do stovek milionů korun. Všech 236 tisíc nosnic skončilo podle ředitele Podniku pro výrobu vajec v...

23. března 2026  19:02,  aktualizováno  19:02

Ústí opraví podzemní garáže magistrátu, vzniká projekt na opravu jižního křídla

ilustrační snímek

Ústí nad Labem dá za více než pět milionů korun opravit podzemní garáže magistrátu. Veřejnou zakázku dnes radní přidělili firmě Atemit. Stavaři opraví povrchy...

23. března 2026  17:24,  aktualizováno  17:24

