Působí nenápadně, vzbuzují však respekt.
Ale stačí mít na zádech větší batoh, na chvíli se v prostranství u O2 areny zastavit a už si vás policisté z pořádkové hlídky prohlížejí. Pro jistotu.
Velká akce potřebuje dokonalá bezpečnostní opatření a oni tu jsou, aby na ně dohlíželi. Hlídkuje jich denně až do neděle až 150 nad rámec běžného provozu. „Je to podobné jako před dvěma lety při hokejovém mistrovství světa,“ říká první náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch.
Dodává, že policie nemá indicie o potenciálním útoku, opatření jsou standardní, úměrná významu sportovní akce v hale. Policisté postávají už v širším okolí. Kdo nemá speciální povolení ke vjezdu, toho k hale nepustí. Ani novináře, kteří zamířili na tiskový brífink. „Bohužel, musíte jinam, zkuste zaparkovat třeba v Harfě,“ ukazují na přilehlé obchodní centrum.
Lidé sem jdou za zábavou. K přístupu k hale využívají hlavně před několika dny otevřenou zrekonstruovanou stanici metra Českomoravská. Dále tramvaje, autobusy. Na nedalekém nádraží zastavují vybrané dálkové vlaky.
Na dlouhé fronty před vstupem je spousta návštěvníků zvyklá už z jiných akcí, hlavně z hokeje. Odbavení se dopoledne v první soutěžní den šampionátu nezadrhává, lidé ve frontách jsou trpěliví.
Fronty návštěvníků O2 areny v první soutěžní den krasobruslařského mistrovství světa. (25. března 2026)
Policejní psi i převoz nebezpečných předmětů
Šampionát odstartoval v úterý oficiálními tréninky, první soutěže (krátký program žen a sportovních dvojic) se rozběhly ve středu. Zdá se, že všechno v prvních hodinách „ostrého“ provozu šampionátu klape. Policisté jsou zatím v klidu.
Velkou část práce už odvedli dávno před prvními tréninky. Z neděle na pondělí zkontrolovali halu, od sklepa až po střechu. Hledali případné nástražné výbušné systémy.
„Máme tu dvanáct pyrotechniků denně. Kontrolujeme všechno, co vjíždí do areálu. Jsme připraveni zkontrolovat podezřelé předměty v batozích, které lidé přinášejí do haly. Máme tu psa i komoru k převozu nebezpečných předmětů mimo areál,“ vyjmenovává šéf policejních pyrotechniků Karel Čadil.
Novináře nechá nahlédnout do jejich vybavení. Je tu pyrotechnický oblek, i robot, který dokáže prozkoumávat podezřelé balíčky či výbušniny, zatímco pyrotechnik je v bezpečné vzdálenosti. A už zmiňovaná komora pro převoz výbušnin.
Policejní kamion vzbuzuje respekt
Respekt a zvědavost návštěvníků krasobruslení pak u haly vzbuzuje i Jupiter. Obří policejní kamion, jakýsi velín celé akce. Osádka vozu tu na několika monitorech vidí aktuální dění v hale i mimo ni. Policisté tu jsou zároveň napojeni na městský kamerový systém a vysílačky svých kolegů.
Tady se budou řešit i záchyty případných falešných vstupenek. Při hokeji před dvěma lety jich odhalili přes 700 a ještě v průběhu šampionátu zadrželi konkrétní padělatele.
Místo je komfortní pro ty, kteří by se do nepříjemné situace dostali, a zároveň značí jednodušší práci pro kriminalisty.
„Tady mohou lidé nahlásit, proč se do haly nedostali, tady můžeme podchytit falešné lístky. Dozvíme se o nich hned a případné skutky můžeme okamžitě pospojovat,“ říká Václav Písecký, ředitel oddělení kybernetické kriminality pražské policie.
Věří, že lidé nakupují lístky u oficiálních prodejců, a nikoliv na pochybných kanálech. Ty policie monitoruje. „Některé pochybné prodeje jsme zachytili, ale jestli je lístek podvodný či byl vícenásobně prodán, to se dozvíme až u turniketů,“ popisuje policista.
Přestože krasobruslení není hokej, policie v postupu odhalování padělaných vstupenek přistupuje stejně precizně.
„Fanouškovská základna tohoto sportu je obrovská, přestože v Česku se to hokeji nemůže rovnat. Ale jsou tu lidé z ciziny, je tu víc států,“ dodává Písecký.
Mistrovství světa v krasobruslení se do Česka vrátilo po 33 letech. Končí v neděli a během akce se tu představí přes 200 krasobruslařů z 50 zemí světa.