Kriminalisté pátrají po totožnosti mrtvého muže nalezeného u Čelákovic

Kriminalisté pátrají po totožnosti mrtvého muže nalezeného v pátek u Čelákovic v Praze-východ. Na sobě měl pouze spodní prádlo a na nohou jen jednu pantofli. Pitva odhalila, že nezemřel na následky cizího zavinění, ale kvůli zdravotní komplikaci. Policie se obrací na veřejnost s prosbou o pomoc při zjišťování totožnosti mrtvého, uvedl dnes na webu středočeské policie mluvčí Pavel Truxa.
Tělo leželo v travnatém porostu pod stromy u cesty vedoucí podél železniční tratě od části Záluží k podjezdu pod tratí. Muži bylo 35 až 50 let, měřil 180 centimetrů a měl hubenější postavu bez tetování. "Mohlo by se jednat i o cizince," dodal Truxa.
Policie žádá svědky, kteří muže podle identikitu poznali, aby zavolali na linku 158 nebo telefonní číslo 777 130 727. Uvítala by i svědectví lidí, kteří se v pátek mezi 14:00 až 17:00 pohybovali v okolí nálezu těla a všimli si něčeho neobvyklého. Policisty by především zajímalo, jak a případně s kým se muž na místo dostal.