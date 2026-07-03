Kriminalisté pátrají po vězni, který opustil nestřežené pracoviště v Kladně

Kriminalisté pátrají po pětatřicetiletém vězni, který v noci na dnešek opustil nestřežené pracoviště v Kladně. Odjel na bílém kole, na sobě měl bílé kalhoty a modrou bundu. Neměl by být nebezpečný, informovali policisté na webu.
Vězeň Radek Palán opustil pracoviště dnes po 02:00. Je vysoký asi 185 cm, má hubenou postavu, rovné hnědočerné krátké vlasy a modré oči. "Hledaný je odsouzený převážně za majetkovou trestnou činnost a neměl by být okolí nebezpečný," uvedla policie.
Veškeré informace o hledaném mohou lidé sdělit policistům na tísňové lince 158.