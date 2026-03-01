V Praze klesá kriminalita, přibývá ale násilných a sexuálně motivovaných činů

Jan Bohata
  14:02aktualizováno  14:02
Takzvané retrokrimi, jakým bývalo přepadení bank, vymizelo. V meziročním porovnání podle aktuálních statistik loni přibylo kauz mravnostní kriminality anebo násilných deliktů. Zvláště u krádeží vedou recidivisté. V celkových číslech ale kriminalita roku 2025 v Praze klesla pod 35 tisíc skutků, jejich objasněnost přesáhla 26 procent.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

„I když je pokles mírný, tak je v posledních třech letech setrvalý,“ popsal trendy policejní prezident Martin Vondrášek.

Zatímco celková čísla klesají, u mravnostní kriminality je to opačně. Je to patrné u případů dětské pornografie: loni kriminalisté evidovali 104 případů, o rok dříve 66. „Nárůst přisuzujeme vyššímu množství poznatků z mezinárodních databází i úspěšným operacím, jakou byl i Kidflix,“ vysvětlují policisté.

Případů z kategorie mravnostní kriminality, tedy sexuálně motivovaného jednání, policisté v roce 2025 evidují 568, z toho objasnili 270. V 51 případech figurovali recidivisté, v 56 cizinci. V roce 2024 databáze zahrnovaly 437 kauz, z nichž bylo 205 objasněno.

Více vražd i násilí

Vražd se stalo 23, meziročně o čtyři více. Mírně narostl také celkový počet násilných trestných činů na 1 609 zjištěných případů oproti 1 596 z roku 2024. Jejich objasněnost se loni pohybovala těsně pod 50 procenty. Ze 782 objasněných případů se na nich recidivisté podíleli ve 302 případech, cizinci ve 230.

Cizinecká kriminalita meziročně v celkových číslech poklesla, zhruba pěti procenty se na ní podílejí Ukrajinci. „Když se podívám na populační zastoupení cizinců a populační zastoupení Ukrajinců, čísla podle mě docela korelují,“ uvedl Vondrášek.

Kriminalita v Česku meziročně klesla. Ubylo vražd, vzrostly mravnostní činy

Některé delikty z databází postupně mizí — kolonka loupeží na finančních institucích loňský rok zůstala na nule. Získat peníze tímto způsobem se pachatelé pokusili v roce 2010 v 31 případech, o rok později ve 26. Předloni statistiky uvádějí jedinou kauzu.

Práce recidivistů

Policie loni na počátku října posílila hlídky v městské části Praha-Slivenec, kde zloději vykradli několik domů kolem ulice K Dobré vodě. V Praze loni policie registrovala 499 krádeží do bytů, objasněno jich je 86. Došlo také ke 196 vloupáním do rodinných domů, objasněno jich je 15. Jde o kriminalitu typickou pro opakovaně trestané osoby.

Minimálně třicet varen pervitinu zadokumentovali policisté do poloviny září u osmičlenného gangu. Jeho členové do svého zatčení vyrobili a prodali minimálně šest kilo pervitinu v hodnotě šesti milionů korun. Za loňský rok policisté zjistil i 484 případů nedovolené výroby drog, objasnili z nich 357. Mezi stíhanými je 185 recidivistů a 68 cizinců.

Dva zcela nové způsoby zneužívání platebních karet odhalili policisté loni v létě. První způsob připomíná tzv. skimming, druhý je na principu falešného bankéře. Podvodů za loňský rok statistiky evidují 233, objasněných 41.

Vraždy

Kriminalisté loni v září zatkli kvůli podezření z vraždy seniora v Kunraticích sedm cizinců. Loupežnou vraždu statistiky za rok 2025 uvádějí jedinou. Nejčastějším motivem jsou osobní vztahy, ve 12 případech. Vražednou zbraní je dostupné náčiní z kuchyně a dílny.

Smolně pro zloděje na jaře skončilo vloupání do jednoho z aut v Michelangelově ulici ve Strašnicích. Policie zajistila na místě dva delikventy s pestrou trestní minulostí. Vloupání do aut evidují policisté za loňský rok 3040, objasnili jich 165. Ve 126 případech šlo o recidivisty. O rok dříve policisté zaznamenali 3460 případů, z toho vyřešili 197.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Slunečné počasí a nezvyklé teplo přilákalo na Slavnosti uzeného tisíce lidí

SluneÄŤnĂ© poÄŤasĂ­ a nezvyklĂ© teplo pĹ™ilĂˇkalo na Slavnosti uzenĂ©ho tisĂ­ce lidĂ­

Slunečné a na přelom února a března i nezvykle teplé počasí přivedlo na Slavnosti moravského uzeného na brněnský hrad Veveří tisíce lidí. Ti se díky počasí...

1. března 2026  13:16,  aktualizováno  13:16

V Praze klesá kriminalita, přibývá ale násilných a sexuálně motivovaných činů

Policie vyšetřuje případ napadení nožem na pražském Žižkově. (21. října 2023)

Takzvané retrokrimi, jakým bývalo přepadení bank, vymizelo. V meziročním porovnání podle aktuálních statistik loni přibylo kauz mravnostní kriminality anebo násilných deliktů. Zvláště u krádeží vedou...

1. března 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Léky z plazmy jsou pro pacienty se vzácnou nemocí často jedinou léčbou

1. března 2026  13:17

Deutsche Telekom je první klimaticky neutrální telekomunikační značka světa

1. března 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do ulic Opavy se vracejí sdílená kola, prvních 15 minut jízdy bude zdarma

ilustrační snímek

Do ulic Opavy se ode dneška vracejí sdílená kola. K dispozici je 130 bicyklů na 63 stanovištích rozmístěných po celém městě i jeho městských částech. Prvních...

1. března 2026  10:36,  aktualizováno  10:36

Větší tlak na ajťáky. Kvůli umělé inteligenci toho nováčci musejí umět víc

ilustrační snímek

Zhruba před měsícem oznámil brněnský letenkový vyhledávač Kiwi.com, že propustí 250 ze 700 zaměstnanců. Technologická společnost, která se už delší čas potácí ve ztrátě, se snaží hledat úspory. A...

1. března 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Seniorku na chodníku srazil mladík autem, žena zemřela. Policie hledá svědky

ilustrační snímek

Sedmasedmdesátiletá žena v sobotu zemřela v Třebíči při dopravní nehodě. Když šla po chodníku, srazil ji autem osmnáctiletý řidič. Sám se zranil, stejně jako jeho spolujedoucí. Pro vyšetření nehody...

1. března 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Přestavba dominikánského kláštera v Chebu začíná, potrvá dva roky

PĹ™estavba dominikĂˇnskĂ©ho klĂˇĹˇtera v Chebu zaÄŤĂ­nĂˇ, potrvĂˇ dva roky

V Chebu začíná rekonstrukce dominikánského kláštera. Mnoho let připravovaná rekonstrukce potrvá dva roky. Středověká stavba v centru města se má proměnit na...

1. března 2026  10:20,  aktualizováno  10:20

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

1. března 2026

Na festival Beseda přijede raperka z Londýna a punkeři z New Yorku

ilustrační snímek

Na festival Beseda v Tasově na Hodonínsku letos přijede londýnská raperka Lady Lykez a také punková skupina Balaclava z New Yorku. Českou scénu zastupují...

1. března 2026  10:05,  aktualizováno  10:05

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Praha 5

Praha 5

Trolejbusová trať byla vybudována v Praze 5 v úseku Na Knížecí-U Waltrovky.Jedná se o elektrifikaci linky 137.Již brzy zde pojedou trolejbusy linky číslo 52.Trolejbusy v metropoli zažívají návrat.

vydáno 1. března 2026  11:17

Palackého náměstí

Palackého náměstí

Kvůli výluce v Kobylisích končí tramvaje na Hercovce.

vydáno 1. března 2026  11:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.