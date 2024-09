Na Praze 2 otevřelo krizové centrum pro děti a mládež, pomoc nabízí nonstop

„Děti najdou nový bezpečný prostor v centru metropole, kam se jednoduše dostanou pěšky nebo hromadnou dopravou, protože když je potřeba krizová intervence, opravdu se počítá každá minuta. Dostupnost této služby pak hraje velmi důležitou roli,“ komentovala Alexandra Udženija, náměstkyně primátora hl. m. Prahy (SPOLU pro Prahu), která se zasadila o vznik projektu. Dodala, že služba je bezplatná a dá se využít i anonymně.

Krizová pomoc dětem je od úterý v nonstop režimu dostupná na Praze 2 v Hálkově ulici, a to nejen dětským pacientům, ale například i jejich rodičům či pedagogům, a to i přespolním. Nové prostory organizace Dům tří přání, která provozuje v Praze už pět center, jsou strategicky umístěné.

Dobrovolný pobyt

V nově zrekonstruovaných prostorech určených na pomoc dětem už od šesti let, se nachází přívětivě zařízené ambulantní zázemí pro intervence, obývák s kuchyní, dětský koutek, koupelna a také čtyři krizová lůžka.

„Pokud zjistíme, že by dítěti pomohlo, aby si přišlo odpočinout, máme možnost ubytovat čtyři děti od deseti do osmnácti let,“ přibližuje krizová interventka nadace Lucie Salačová.

„V takovém případě už ale nemůžeme pracovat anonymně, protože nikdo si nemůže nechat dítě, aniž by jeho zákonní zástupci věděli, kde je,“ vysvětlila s tím, že k ubytování potřebují souhlasy, a to i samotných dětí.

Služba je podle Salačové unikátní v tom, že pobyty zde nejsou nařízené. „Vše je dobrovolné a to je ta podstata. Někdy stačí jedno dvě setkání, aby dítě nabralo síly a šlo dál,“ dodala s tím, že přijít pro radu mohou i jen rodiče. Upozornila také, že jde o krizovou službu, která poskytne nejvíce deset sezení a maximálně čtyřtýdenní pobyt, v případě potřeby další péče vyhledá službu návaznou.

Děti a mladiství podle interventky přicházejí nejčastěji řešit otázky vlastní identity. „Hledají, kdo jsou, a najdou zde důvěryhodného dospělého, který si o tom s nimi popovídá a poví, jaká by byla cesta ven,“ řekla Salačová. Někdy podle její zkušenosti jde o velké trápení, které vede k sebepoškozování či k sebevražedným myšlenkám.

„Často to souvisí s potížemi doma nebo ve škole s vrstevníky, jedná se i o velmi citlivé děti, které mají potíž, že nikam nezapadají, a jejich projevy mohou být pro někoho nesrozumitelné,“ přiblížila s tím, že se snaží každému dítěti ukázat, že existuje cesta ven a že na to není samo.

Pandemie psychických poruch

Podle Marka Slezáka, ředitel Boomerang communication, který se na vzniku projektu rovněž podílel, procházíme pandemií dětských psychických poruch. Příčinu pak tlumočil slovy své dcery, která je podle něj také v psychiatricko- terapeutické péči.

„Řekla mi: Tati, vždyť se na to podívej, za humny máme strašnou válku, nikdy nevíme, kdy přijde k nám. Vedle toho všechny změny v klimatu nám dost možná zaručují, že na téhle planetě ani nedožijeme. Na dva roky jste nás kvůli covidu zavřeli a totálně izolovali. Když se podíváme co se děje v politice, vidíme, že i v civilizovaných zemích se čím dál tím víc moci chápou narcistní psychopati, kterým vůbec nejde o budoucnost, v neposlední řadě na nás celá společnost vytváří jen tlak na vyšší výkon. Tati, máš pocit, že by se z toho jeden nezbláznil?“

Dům tří přání funguje z dotací a grantů, financování neziskového sektoru je ale podle Udženiji nejisté, a tak dojde na transformaci v příspěvkovou organizaci města. „Ty se financují z neinvestičního příspěvku, takže celý tým si bude jistý, že budou peníze na platy a nejlepší péči.“

Poukázala na to, že projektem, který se má o další místa pomoci rozrůstat, zajišťují Pražanům to, co nezvládá stát. Míní se zasadit o rozvoj komplexní péče o duševní zdraví dostupné ihned, aby se nadále nestávalo, že lidé v nouzi zavolají pro pomoc do nemocnice, kde dostanou termín za půl roku. „To už je někdy pozdě,“ dodala.

Krizové centrum funguje také ve Všeobecné fakultní nemocnici. Podle Pavla Harsy, vedoucího klinického psychologa VFN a 1. LF UK, je každý nový projekt v oblasti péče o duševní zdraví užitečný, důležité však je, aby byl pokryt dostatečným množstvím odborníků. „Těch je málo, na tom to celé stojí,“ podotkl Harsa.