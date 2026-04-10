Kulturní centrum Rakovník čekají v létě další úpravy interiérů. Loni dalo vedení města opravit bary, nyní chystá například designové vylepšení schodiště a osvětlení podle návrhu architekta Karla Zusky, o dalších změnách ještě vedení města jedná. Kulturním centrum Rakovník je centrum veškerých společenských akcí pro občany Rakovníka a jeho okolí. Rekonstrukce je naplánovaná mimo hlavní sezonu, od června do srpna, odpověděla na dotaz ČTK mluvčí radnice Kateřina Hradilová.
Schodišťovou halu, která je v nejvyšším místě vysoká téměř deset metrů, budou zdobit dva křišťálové lustry a na schodiště dá město instalovat zábradlí se skleněnou výplní. "Tím získá prostor schodiště světlost a přehlednost," uvedla Hradilová.
Letošní investice přesáhne dva miliony korun. Loni město investovalo do kompletní úpravy barů v kulturním centru více než čtyři miliony korun. Rekonstrukce zahrnovala celkovou výměnu rozvodů vody, odpadů a elektřiny, nové osvětlení, opravy podlah a instalaci nového nábytku a nerezového zařízení. Také došlo k úpravám odpočinkových zón v chodbách a k nákupu nového nábytku," doplnila Hradilová.
Nedávno také v Rakovníku skončila oprava střechy památkově chráněné sokolovny, která završila kompletní obnovu budovy rozdělenou do několika etap. Na střeše jsou nyní namísto hliníkových plechů měděné, což nevrhl projektant se souhlasem památkářů. Původní střecha na budově postavené v letech 1912 až 1914 byla břidlicová, avšak už po 20 letech ji bylo třeba opravit a nahradila ji plechová.