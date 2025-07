Kulturní akce se vrací pod kyvadlo. Zatím do konce srpna, pak se uvidí

„Část rekolaudace by spočívala v tom, že by se vybudovaly stálé toalety. Tím pádem by tady nemusely být dočasné. Zároveň by tady mohlo být stálé zázemí pro kulturní centrum,“ řekl Faltys. Zázemí by se nacházelo v pomníku. Prozatím musí provozovatelé využívat skladový kontejner.

O zavření kulturního centra, které pod kyvadlem fungovalo deset let, informovali jeho provozovatelé na konci června. „Nebyla nám prodloužena nájemní smlouva z důvodu zhoršujícího se technického stavu pomníku. Město nemá s prostorem dlouhodobější plán a je nutné říct, že jeho stav se zhoršuje již několik let a budou nutné každoroční opravy a sanace,“ podotkl Faltys.

Zatímco ubývaly dny do vypršení nájemní smlouvy, starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha sobě) se s provozovateli sešel. „Moc chci, aby to pokračovalo z důvodu bezpečnosti a úklidu. Protože tam jsou nyní funkční toalety a díky tomu se tam uklízí. Pokud tyto věci zmizí, může zde najednou vzniknout nebezpečné místo,“ prohlásil Čižinský.

Následně zachování kulturního centra ze stejných důvodů podpořil také radní pro majetek Adam Zábranský (Piráti). „Vymysleli jsme dočasné řešení, aby mohli částečně fungovat ještě tuto sezonu. Pro příští rok chceme zkolaudovat část vnitřních podzemích prostor pro skladování nápojů a jídla, což by umožnilo ve střednědobém režimu, aby tam kulturní centrum mohlo pokračovat,“ přiblížil Zábranský.

Podle statického posudku, který si nechalo město vypracovat, nejsou podpěry v dobrém stavu, a proto podzemní prostory pod pomníkem nelze využívat.

„Město místo průběžně sanuje, tak aby prodlužovalo životnost, což chceme dělat i nadále. Byť si myslím, že v nějaké chvíli bude potřeba, aby město udělalo komplexní rekonstrukci, která bude stát hodně peněz. Zadal jsem odboru majetku, aby prověřil, jestli to nelze dělat postupně na etapy. Jinak by investice stála vyšší stovky milionů korun,“ podotkl Zábranský.

Podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana ale musí jakékoli změny nejdřív schválit památkáři. „V tuto chvíli proto není možné s jistotou určit, jak rozsáhlé budou případné úpravy, zda vůbec dojde k jejich realizaci, ani stanovit konkrétní časový horizont,“ dodal Hofman. Prostory pod památníkem byly podle něj zkolaudovány v roce 1955 bez konkrétního účelu.

Petici na záchranu centra, kterou inicioval jeden z jeho příznivců, dosud podepsalo více než 2 900 lidí. Mimo jiné v ní žádají město, aby „neprodleně podniklo kroky k zajištění bezpečnosti objektu a vypracovalo plán jeho opravy“. Nechtějí přijít podle svých slov o důležité centrum kulturního a komunitního života v Praze.

Problémy se statikou vyústily už v září 2019 v uzavření okolí metronomu, které je zároveň střechou podzemí pod bývalým Stalinovým pomníkem. Stavební úřad Prahy 7 nařídil zapáskovat prostor vedle kyvadla i pod ním, protože hrozilo, že se střecha propadne.

„Statický posudek nám v roce 2019 řekl, že některá místa jsou kriticky poškozená a potřebují rekonstrukci. To se týkalo vnitřku Stalinova památníku, kam se daly vzpěry,“ řekl v listopadu 2021 iDNES.cz tehdejší radní pro správu majetku a současný zastupitel Jan Chabr (TOP 09). Tehdy se zrenovovala i přilehlá schodiště. Také se pokládala nová hydroizolace, aby nezatékalo do podzemí. Oprava stála deset milionů korun.

Poslední rozsáhlé opravy pod metronomem a v jeho okolí proběhly v roce 2021: