Po vstupu do Galaxie okamžitě upoutá pozornost Big Bang bar. Pravděpodobně se řadí mezi nejdelší bary v Praze – na jeho policích se tyčí přibližně tři tisíce nádob obsahujících 937 pocitů a nálad.
Tuto instalaci evokující alchymistickou laboratoř vytvořil sochař Krištof Kintera. „Asi před deseti lety jsem vzal zavařovačku od znojemských okurek a na jednu jsem napsal radost a na druhou nějaký protiklad. V ateliéru to leželo léta. O deset let později stojíme zde, před sbírkou všeho, co nás každodenně utváří, moří, rozradostňuje, otupuje,“ prohlásil Kintera.
Ze vstupního sálu se otevírají dveře do místností, které neslouží pouze divadlům. Poté, co se první multikino v republice Galaxie přestěhovalo do obchodního centra Chodov, se jeho prostory poblíž metra Háje proměnily ve scénu takzvané galaktické pětky. Skládá se ze subjektů: Dejvické divadlo, divadlo Minor, DanceConnected, DAMU a 4+4 dny v pohybu.
„To, co na tom oceňuji, je fantastická profesní soudržnost, přestože jsme každý jiný,“ podotkl Vratislav Šrámek z DAMU. „V době, která má přívlastek rozdělená, tady probíhá spojování,“ vyzdvihl umělecký ředitel divadla Minor Janek Jirků.
Betonová pohádka
Minoru, který ve Vodičkově ulici hraje představení pro děti a mládež, přestalo stačit místo v hledišti, proto se vedení divadla rozhodlo připojit k projektu Galaxie. „První naše premiéra zde bude 5. října. Betonová pohádka bude odrážet toto místo. Vznikne tu fantazie vykvetlá mezi moderními stavbami,“ předesílá Jirků. Program ve Vodičkově se nemění.
Dalším členem Galaxie je Dejvické divadlo. „Chtěli bychom udělat první premiéru na konci listopadu, bude to inscenace dokumentárního charakteru a bude se jmenovat Facka. Druhou inscenací budou Sluhové irského režiséra Wayna Jordana,“ představil program umělecký ředitel Jiří Havelka.
Nový obor na DAMU
DAMU zde otevírá nový studijní magisterský program na katedře scénografie. Studenti se budou věnovat světelnému, zvukovému a projekčnímu designu. Podle proděkana Tomáše Langera o novém oboru škola přemýšlela 20 let.
„Designové programy tady chybí strašlivě dlouhou dobu. Díky jeho vzniku jsme navázali kontakt s kreativním průmyslem – firmou, která řeší třeba imerzivní ozvučení,“ vyzdvihl garant programu Šrámek.
Do kulturní stanice Galaxie přinese současný tanec platforma DanceConnected.
„Každé úterý budeme pořádat otevřené lekce současného tance pro veřejnost,“ předeslala zástupkyně DanceConnected Markéta Perroud. Od 6. října se bude konat festival současného tance a pohybového divadla pro děti a mládež Feet Forward. A 16. a 17. října se uskuteční představení Neznámý koeficient francouzské choreografky Marie Gourdain.
Výstava o Jižním Městě
Program Galaxie v sobotu 20. září zahájí 30.ročník mezinárodního festivalu 4 +4 dny v pohybu otevřením dvou výstav: Planeta Hlava a Sídliště. Obě budou na místě do konce letošního roku.
„Se všemi aktéry diskutujeme o tom, aby vzniklo intenzivní propojení s Jižním Městem a jeho obyvateli. Myslím, že na to všichni velmi intenzivně myslí jak v programu, tak v komunikaci. Vidíme tu příkladnou změnu postoje od velmi úzce zaměřeného umění do široce pojaté kultury,“ ocenil ředitel odboru kultury a cestovního ruchu magistrátu Jiří Solženko.
Upozornil, že Háje nejsou tak daleko od centra, jak se může zdát. Například metrem ze stanice I.P. Pavlova to trvá jen 14 minut.
Galaktická pětka bude zatím fungovat rok, pak ji čeká hodnocení, kterého se ujme městská organizace Kreativní Praha.
„Chceme porozumět tomu, jaký dopad může mít dočasné umístění takové kulturní instituce do prostoru, ve kterém bychom ji obvykle nehledali. To znamená do rezidenční čtvrti mimo centrum města,“ uvedla analytička Lenka Fendrychová.