Kulturní stanice Galaxie. V bývalém kině se propojí významné umělecké organizace

Štěpánka Pavlína Borská
  17:52aktualizováno  17:52
Bývalý prostor multikina Galaxie na pražských Hájích nově poslouží unikátnímu spojení divadla, tanečních projektů i akademických programů. Živoucí multifunkční kulturní centrum otvírá návštěvníkům své brány v sobotu 20. září.
Výstava Planeta hlava Davida Böhma a Ondřeje Buddeuse je volně inspirovaná...

Výstava Planeta hlava Davida Böhma a Ondřeje Buddeuse je volně inspirovaná knihou Hlava v hlavě klade otázky, které nemají jednu odpověď. (18. září 2025) | foto: ČTK

Instalace Krištofa Kintery Jak vám mohu pomoci? (18. září 2025)
Instalace Krištofa Kintery Jak vám mohu pomoci? (18. září 2025)
Instalace Krištofa Kintery Jak vám mohu pomoci? (18. září 2025)
Výstava Planeta hlava Davida Böhma a Ondřeje Buddeuse je volně inspirovaná...
14 fotografií

Po vstupu do Galaxie okamžitě upoutá pozornost Big Bang bar. Pravděpodobně se řadí mezi nejdelší bary v Praze – na jeho policích se tyčí přibližně tři tisíce nádob obsahujících 937 pocitů a nálad.

Tuto instalaci evokující alchymistickou laboratoř vytvořil sochař Krištof Kintera. „Asi před deseti lety jsem vzal zavařovačku od znojemských okurek a na jednu jsem napsal radost a na druhou nějaký protiklad. V ateliéru to leželo léta. O deset let později stojíme zde, před sbírkou všeho, co nás každodenně utváří, moří, rozradostňuje, otupuje,“ prohlásil Kintera.

Multidivadlo. Dejvičtí budou v bývalém multikině hrát s Minorem a dalšími

Ze vstupního sálu se otevírají dveře do místností, které neslouží pouze divadlům. Poté, co se první multikino v republice Galaxie přestěhovalo do obchodního centra Chodov, se jeho prostory poblíž metra Háje proměnily ve scénu takzvané galaktické pětky. Skládá se ze subjektů: Dejvické divadlo, divadlo Minor, DanceConnected, DAMU a 4+4 dny v pohybu.

„To, co na tom oceňuji, je fantastická profesní soudržnost, přestože jsme každý jiný,“ podotkl Vratislav Šrámek z DAMU. „V době, která má přívlastek rozdělená, tady probíhá spojování,“ vyzdvihl umělecký ředitel divadla Minor Janek Jirků.

Betonová pohádka

Minoru, který ve Vodičkově ulici hraje představení pro děti a mládež, přestalo stačit místo v hledišti, proto se vedení divadla rozhodlo připojit k projektu Galaxie. „První naše premiéra zde bude 5. října. Betonová pohádka bude odrážet toto místo. Vznikne tu fantazie vykvetlá mezi moderními stavbami,“ předesílá Jirků. Program ve Vodičkově se nemění.

Instalace Krištofa Kintery Jak vám mohu pomoci? (18. září 2025)
Výstava Planeta hlava Davida Böhma a Ondřeje Buddeuse je volně inspirovaná knihou Hlava v hlavě klade otázky, které nemají jednu odpověď. (18. září 2025)
Instalace Krištofa Kintery Jak vám mohu pomoci? (18. září 2025)
Instalace Krištofa Kintery Jak vám mohu pomoci? (18. září 2025)
Výstava Planeta hlava Davida Böhma a Ondřeje Buddeuse je volně inspirovaná knihou Hlava v hlavě klade otázky, které nemají jednu odpověď. (18. září 2025)
14 fotografií

Dalším členem Galaxie je Dejvické divadlo. „Chtěli bychom udělat první premiéru na konci listopadu, bude to inscenace dokumentárního charakteru a bude se jmenovat Facka. Druhou inscenací budou Sluhové irského režiséra Wayna Jordana,“ představil program umělecký ředitel Jiří Havelka.

Pročištění mysli bylo pro můj život klíčové, popisuje Martin Myšička

Nový obor na DAMU

DAMU zde otevírá nový studijní magisterský program na katedře scénografie. Studenti se budou věnovat světelnému, zvukovému a projekčnímu designu. Podle proděkana Tomáše Langera o novém oboru škola přemýšlela 20 let.

„Designové programy tady chybí strašlivě dlouhou dobu. Díky jeho vzniku jsme navázali kontakt s kreativním průmyslem – firmou, která řeší třeba imerzivní ozvučení,“ vyzdvihl garant programu Šrámek.

Do kulturní stanice Galaxie přinese současný tanec platforma DanceConnected.

DIVADLO 2025: Rok změn. Dejvičtí míří do multikina, Hurvínek do hotelu

„Každé úterý budeme pořádat otevřené lekce současného tance pro veřejnost,“ předeslala zástupkyně DanceConnected Markéta Perroud. Od 6. října se bude konat festival současného tance a pohybového divadla pro děti a mládež Feet Forward. A 16. a 17. října se uskuteční představení Neznámý koeficient francouzské choreografky Marie Gourdain.

Výstava o Jižním Městě

Program Galaxie v sobotu 20. září zahájí 30.ročník mezinárodního festivalu 4 +4 dny v pohybu otevřením dvou výstav: Planeta Hlava a Sídliště. Obě budou na místě do konce letošního roku.

„Se všemi aktéry diskutujeme o tom, aby vzniklo intenzivní propojení s Jižním Městem a jeho obyvateli. Myslím, že na to všichni velmi intenzivně myslí jak v programu, tak v komunikaci. Vidíme tu příkladnou změnu postoje od velmi úzce zaměřeného umění do široce pojaté kultury,“ ocenil ředitel odboru kultury a cestovního ruchu magistrátu Jiří Solženko.

Bouřlivé to nebylo. Odvolaný šéf Ypsilonky odmítá dohady s hvězdami slavné scény

Upozornil, že Háje nejsou tak daleko od centra, jak se může zdát. Například metrem ze stanice I.P. Pavlova to trvá jen 14 minut.

Galaktická pětka bude zatím fungovat rok, pak ji čeká hodnocení, kterého se ujme městská organizace Kreativní Praha.

„Chceme porozumět tomu, jaký dopad může mít dočasné umístění takové kulturní instituce do prostoru, ve kterém bychom ji obvykle nehledali. To znamená do rezidenční čtvrti mimo centrum města,“ uvedla analytička Lenka Fendrychová.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

Nádraží Bubny nabízí další nový výhled shora. Zajímají vás i jiné netradiční výhledy na Prahu?

Nová nádražní budova nad stanicí metra Vltavská láká nově na plochou střechu, odkud lze vidět okolí z několika metrů výšky. Určitě se stane cílem nejen šotoušů.

Vysypaný náklad částečně zablokoval D1 u Vyškova, srazil se tam kamion s dodávkou

Na 229. kilometru D1 u Vyškova se ve směru na Ostravu v pátek odpoledne po nehodě dodávky a kamionu vysypal náklad. Dálnice byla víc než hodinu neprůjezdná, kolem 17:00 se podařilo provoz obnovit...

19. září 2025  16:02,  aktualizováno  18:36

Kšeftovali s městskými byty v Havířově, viní NCOZ sedm lidí, údajně i primátora

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) stíhá sedm lidí v souvislosti s pronajímáním bytů v majetku města Havířov předem vybraným lidem na úkor běžných uchazečů. Mezi obviněnými jsou...

19. září 2025  12:32,  aktualizováno  18:27

Hromadná nehoda sedmi vozidel na D5 u Rokycan. V jednom pruhu obnovili provoz

Hromadná nehoda osmi aut uzavřela v pátek odpoledne zhruba na hodinu a půl provoz na dálnici D5 mezi Plzní a Rokycany ve směru na Prahu. Zdravotníci převezli do nemocnice čtyři zraněné, informoval...

19. září 2025  16:52,  aktualizováno  18:19

Zoo Brno vybudovala novou expozici dželad, primátů z etiopských hor

Brněnská zoo vybudovala novou expozici dželad. Skupinu osmi primátů, kteří ve volné přírodě žijí pouze v etiopských horách, návštěvníci poprvé uvidí v sobotu...

19. září 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dny NATO 2025 program v sobotu: přelet B-52, nová technika i drsné zásahy

Dny NATO a Dny Vzdušných sil Armády České republiky se konají v sobotu 20. a v neděli 21. září. Areál Letiště Leoše Janáčka v Mošnově se otevře už v půl deváté ráno. Na co se mohou návštěvníci těšit?

19. září 2025  18:12,  aktualizováno  18:12

Městský atletický a fotbalový stadion v Liberci je po modernizaci za 47 milionů

Městský atletický a fotbalový stadion ve Sport parku v Liberci je po modernizaci za 47 milionů korun, jež trvala skoro rok. Má nové zázemí a vyměněný tartan na...

19. září 2025  16:30,  aktualizováno  16:30

Kritizovaný ředitel střední zemědělské školy v Poděbradech sám rezignoval

Ředitel Střední zemědělské školy a Střední odborné školy v Poděbradech Radim Keith, kterého v posledních měsících kritizovala část učitelů, rodičů a žáků, sám...

19. září 2025  16:27,  aktualizováno  16:27

Pražská MHD za 150 let? Létající autobusy, autonomní metro a návrat trolejbusů

Jak bude vypadat MHD řekněme za dalších 150 let? Budou prostředky hromadné dopravy za pár dekád létat vzduchem či se budou řídit zcela samy? Nejen o budoucnosti, ale i historii pražské hromadné...

19. září 2025

Kulturní stanice Galaxie. V bývalém kině se propojí významné umělecké organizace

Bývalý prostor multikina Galaxie na pražských Hájích nově poslouží unikátnímu spojení divadla, tanečních projektů i akademických programů. Živoucí multifunkční kulturní centrum otvírá návštěvníkům...

19. září 2025  17:52,  aktualizováno  17:52

AVE CZ nabízí v Čáslavi za rozšíření skládky čtyřletý svoz odpadu zdarma

Odpadová společnost AVE CZ, která chce rozšířit čáslavskou skládku, nabízí lidem ve městě osvobození od poplatků za komunální odpad na čtyři roky. Slibuje také...

19. září 2025  15:45,  aktualizováno  15:45

Soutěžíme o rodinné vstupenky do BRuNO Family Parku v Brně
Soutěžíme o rodinné vstupenky do BRuNO Family Parku v Brně

Chcete si užít den plný zábavy, smíchu a dobrodružství, a to za každého počasí? Vypravte se do BRuNO Family Parku v Brně, kde se zabaví malí i...

Huawei určuje budoucnost inteligentních technologií novou sestavou průkopnických zařízení

19. září 2025  17:27

Záchranná stanice truchlí, zemřel liščí veterán Luky. Byl krotký a zbožňoval štrůdl

O jednoho ze svých nejoblíbenějších obyvatel přišla tento týden záchranná stanice pro volně žijící zvířata v Pavlově u Ledče nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Ve věku 14 a půl roku zemřel lišák Lukáš....

19. září 2025  17:22,  aktualizováno  17:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.