Zoo Praha hlásí první hříbě koně Převalského narozené v nové expozici Gobi

Matkou mláděte je sedmiletá klisna Victorie II. narozená v Dolním Dobřejově, pro kterou je to druhé hříbě. Otcem je devítiletý hřebec Granola, který pochází z belgického Han-sur Lesse a v Praze je od roku 2017.

„Porod trval zhruba čtvrt hodiny, mládě se postavilo po dvaceti minutách a po hodině a deseti minutách se poprvé napilo,“ napsala zoo na Facebooku. „Klisnička nyní od matky pije pravidelně a velkou část dne proleží v seně - hříbata totiž v prvních týdnech po porodu potřebují hodně odpočívat,“ uvedla zahrada.

Nejčastěji mohou návštěvníci malou klisnu v expozici spatřit odpočívat vleže poblíž matky, jak je pro hříbata v prvních týdnech typické. Klisna Victorie II. se podle zástupců zoo se svým hříbětem držela nejprve dva dny stranou, než se znovu zapojila do stáda.

Expozici Gobi pro koně Převalského zahrada otevřela před rokem v horní části areálu. Část koní je také ve výběhu na pražských Dívčích hradech a zároveň má zoo chovnou a aklimatizační stanici pro koně Převalského v Dolním Dobřejově na Benešovsku.

Kůň Převalského je posledním žijícím divokým druhem koně. Pražská zoo je chová od roku 1932 a od roku 1959 vede mezinárodní plemennou knihu.

Kůň Převalského z přírody vymizel koncem 60. let minulého století, v lidské péči ale byla stabilně rostoucí populace, která umožnila návrat druhu nejprve do Číny a pak do Mongolska.

Na něm se podílela i Zoo Praha devíti transporty koní Převalského do západního Mongolska v letech 2011 až 2019. Do Mongolska pražská zoo v projektu Návrat divokých koní zatím přepravila 34 koní.