„Máme opravdu velký problém. Jeden hřebec se vykopal z bedny,“ hlásil krátce po poledni ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek na svém Facebooku nepříjemný incident, který se stal při cestě na letiště v Kbelích.

„Je to fakt průšvih. Hřebec Wisky se v bedně rozepřel a díky tomu vyrazil horní díl. Takže jsme ho naháněli po okruhu. Podotýkám, že bedna je stejné konstrukce jako ostatní, ve kterých vozíme hřebce zcela běžně,“ popsal Bobek útěk koně a následná opatření.

„Policisté spolu s pracovníky ZOO Praha odchytli koně, který při převozu na kbelské letiště na úrovni OC Černý Most prorazil zábranu přepravníku a vyskočil ven. V souvislosti s přeložením dalších koní je na Jižní spojce ve směru k ul. Novopacká omezen provoz,“ informovali na síti X policisté.

Trojská zoo chová koně Převalského od roku 1932 a od roku 1959 vede mezinárodní plemennou knihu. První letecké transporty koní určených k vypuštění začala zahrada organizovat v roce 2011 a mířily do oblasti západního Mongolska. Cílem projektu je obnovit populaci divokých koní ve volné přírodě.

Do Kazachstánu poslala pražská zoo zásilku koní Převalského už loni. Tehdy putovalo do země celkem sedm koní – tři z Prahy a čtyři z Berlína. Tento druh se do místních stepí vrací po stovkách let. Pro dnešní let byli kromě Wiskyho vybráni ještě další hřebec Galvan a klisny Zina II s Grace.

Ředitel Bobek také doplnil, že zahrada připravuje novou lokalitu pro vypouštění, a to Údolí klášterů ve východním výběžku Mongolska. Místo zoo vybrala na základě podrobných výzkumů, které řešily například výskyt parazitů nebo složení trávy.