Redakci iDNES.cz událost potvrdil mluvčí pražských policistů Richard Hrdina a mluvčí záchranky Jana Poštová.
„Žena utrpěla lehká zranění v oblasti nohou, dívenka utrpěla lehká zranění hlavy,“ sdělila Poštová s tím, že do nemocnice převezli na pozorování i batole z kočárku, tomu se při nehodě nic nestalo.
Podle Hrdiny se nehoda stala nedaleko známého kunratického rybníku Šeberák. „Příčiny nehody dále vyšetřují dopravní policisté,“ řekl.
