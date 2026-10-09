Kupka:Cílem ODS je obhájit pět mandátů v Senátu a uspět nejen ve velkých městech

Cílem ODS je obhájit pět mandátů v Senátu a uspět ve všech velkých městech i v mnoha městech a obcích, kde ODS vládne. Novinářům to dnes řekl předseda strany Martin Kupka v Líbeznicích u Prahy, kde hlasoval v komunálních volbách. Ocenil, že se prezident Petr Pavel vrátil z dovolené v zahraničí a odvolil v komunálních volbách. Je to správné a silné gesto, uvedl šéf ODS.
Kupka v obci působí jako radní a v minulosti byl i starostou. Kromě ODS, za kterou Kupka opět kandiduje, se o hlasy líbeznických voličů uchází také sdružení nezávislých kandidátů Pro naše Líbeznice.
"Pan prezident to jasně popsal, označil to za chybu (původně ohlášenou neúčast) a to, že se z té Afriky vrátil zpátky, aby odvolil, je podle mého soudu správné a silné gesto," okomentoval Kupka Pavlovo rozhodnutí. Prezident se na krátkou dobu vrátil ze soukromé cesty v Maroku a hlasoval v Černoučku na Litoměřicku. Původně avizoval neúčast způsobenou pochybením v plánování. "Myslím, že to je o to silnější zpráva pro všechny lidi v České republice, aby k volbám přišli," doplnil předseda ODS.
Lidé by podle Kupky měli přijít k volbám, protože jejich výsledek bude v případě měst a obcí rozhodovat o jejich životě v jejich městech a obcích a je důležité, aby voliči mohli sami ovlivnit, jak bude město nebo obec vypadat, jak se podaří přispět k tomu, aby lidé měli blízko k nejrůznějším sportovním, kulturním a jiným aktivitám nebo jak se obce postarají o parkovací stání a třeba také o výstavbu bytů. "V případě senátních voleb je to mimořádně důležitá věc. Česká republika potřebuje vyvažování moci. Když na jedné straně je vládní většina, která má pochopitelně i většinu v Poslanecké sněmovně, je určitě důležité, aby Senát byl pojistkou demokracie, aby tuhle moc vyvažoval," dodal Kupka. Volební účast odhadl na méně než 50 procent.
V minulých komunálních volbách v roce 2022 získala v Líbeznicích ODS téměř 70 procent hlasů a 11 z celkových 15 mandátů. Čtyři zastupitele získalo SNK pro Líbeznice. Starostou byl dosud Jan Havlíček (ODS). Kupka Líbeznice vedl od roku 2010. Mandát obhájil i ve volbách v letech 2014 a 2018. Na funkci rezignoval na konci roku 2021 kvůli časové náročnosti práce, protože tehdy zastával post ministra dopravy. Líbeznice mají přes 3000 obyvatel.