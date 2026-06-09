Kutná Hora 20. a 21. června opět ožije Královským stříbřením

Turnajová klání na koních, rytířské souboje a další ukázky středověkého života nabídne 20. a 21. června slavnost Královské stříbření v historickém centru Kutné Hory a v parku pod Vlašským dvorem. Pořadatelé pro 32. ročník připravili několik novinek. Návštěvníci uvidí například ukázky historických loveckých technik a lov s dravci, premiéru na slavnosti budou mít také kutnohorští bubeníci Tympanon. ČTK o tom dnes za organizátory informovala předsedkyně spolku Stříbrná Kutná Hora Edita Dvorská.
V sobotu centrum města ožije velkými průvody při zahájení akce a večer před svatojánskou dvorskou slavností. Zájemci se mohou těšit na královské soudy, tedy na spory, které vycházejí z dobových pramenů a jejichž rozuzlení může být podle pořadatelů překvapující. V doprovodném programu se dozvědí informace o ženských řemeslech, například krejčovské práci či vyšívání. Chybět nebude stanoviště s výkladem o výrobě luků nebo kovárna platnéře, který bude na místě opravovat zbroj a zbraně. Vyvrcholením sobotního programu bude ohňová show.
Nedělní program zahájí takzvaná Stříbrná mše. V areálu návštěvníky čeká středověká hudba, komentovaná prohlídka loveckého tábora či přehlídka městského vojska s náborem rekrutů a dětskou ponožkovou bitvou. Součástí programu bude také Hodování s kouzelníkem Žitem s divadelními scénkami inspirovanými legendami. Bližší informace jsou na webu www.stribreni.cz.
První ročník akce se konal v roce 1992 jako součást oslav příchodu cisterciáckého řádu do Kutné Hory. V roce 1994 dostala název Královské stříbření Kutné Hory. Scénář slavnosti se každý rok mění, vždy ale vychází ze skutečných událostí a ze silné náklonnosti krále Václava IV. ke Kutné Hoře. V covidových letech se akce nekonala.