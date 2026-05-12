Kutná Hora chystá opravu fasády Hrádku, v němž sídlí krajské muzeum stříbra

Kutná Hora chystá opravu fasády Hrádku, v němž sídlí České muzeum stříbra. Práce potrvají několik let, město je rozdělí do etap. První začne letos a vyjde zhruba na šest milionů korun. Radnice bude žádat o podporu z peněz ministerstva kultury a Středočeského kraje, řekl dnes ČTK starosta Lukáš Seifert (ODS).
"Městu se po po řadě let podařilo dokončit opravu střechy, která postupovala také po etapách. Nyní se zaměříme na opláštění, je to poměrně komplikovaná záležitost," uvedl Seifert.
K rekonstrukci fasády bude podle něj potřeba přistupovat citlivě, zároveň není snadno dostupná. "Zejména ke stěně nad Breüerovými sady je přístup velmi problematický, práce tam nebudou jednoduché," podotkl starosta.
Historická budova patří městu, ale využívá ji kraj, který v ní provozuje muzeum. Hejtmanství podle Seiferta v poslední době investovalo 12 milionů korun do zabezpečení objektu. Původně gotická tvrz na terase nad údolím říčky Vrchlice byla přestavěna nejprve na hradní sídlo a poté na patricijský palác. Sloužila také jako jezuitská škola. Jde o jednu z nejstarších památek Kutné Hory a dominantu města.
České muzeum stříbra vzniklo na základech archeologického sboru Vocel, který si v roce 1877 vytyčil za své poslání sbírat, chránit a propagovat písemné a umělecké památky regionu. Se svými 185.000 sbírkovými předměty patři mezi nejbohatší muzea v republice. Má expozice v Hrádku, Kamenném domě a Tylově památníku. Exponáty speciálního fondu báňské techniky patří k nejstarším v Evropě.