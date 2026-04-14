Kutná Hora chystá rekonstrukci Základní školy Jana Palacha za 150 mil. Kč

Kutná Hora chystá rozsáhlou rekonstrukci Základní školy Jana Palacha. Práce vyjdou na 150 milionů korun a jsou naplánovány na několik příštích let. Dělníci budou postupovat po etapách, zaměří se na vnitřní prostory, řekl ČTK starosta Lukáš Seifert (ODS).
Škola je více než 40 let stará a potřebuje vyměnit topení, elektroinstalace, vodovodní soustavu a napojit na centrální zásobování teplem. Opravy budou naplánované hlavně na letní prázdniny, kdy děti do školy nechodí.
Město vypsalo soutěž na projekční práce, dokumentace ke stavebnímu povolení má být hotová v příštím roce. "Máme tam pět hlavních pavilonů, které se budou postupně obnovovat. Nelze to dělat najednou. Bude to na řadu let, ale je to potřeba zahájit, protože musíme mít tu budovu ve vyhovujícím stavu. Třeba otopná soustava, elektrické rozvody nebo vodovod jsou už na konci své životnosti," dodal starosta.