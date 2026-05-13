Kutná Hora obnoví barokní sousoší před Jezuitskou kolejí

Kutná Hora plánuje rozsáhlou obnovu barokních sousoší před bývalou Jezuitskou kolejí. První z celkového počtu 13 soch přijde na řadu letos, restaurování potrvá několik let. Náklady budou v milionech korun, město chce na akci získat dotaci od Středočeského kraje, řekl ČTK starosta Lukáš Seifert (ODS).
"Je to záležitost na řadu dalších let, těm sochám je potřeba se věnovat. Jsou z pískovce, který má jak dobré vlastnosti, tak i ty horší, že je poměrně nasákavý. Může tam být degradace, změna barevnosti, takže je potřeba sochy ošetřit, restaurovat i chemicky ochránit, aby nedegradovaly a nedocházelo ke škodám," uvedl Seifert. Cílem je podle něj zlepšit stav soch a prodlužit jejich životnost.
Radnice investovala do obnovy sousoší také v letech 2017 až 2019, kdy za restaurování zaplatila 1,3 milionu korun. Na projekt získala dotaci od ministerstva kultury. Tehdy šlo podle Seiferta spíše o konzervování, nyní má přijít na řadu rozsáhlejší oprava.
Pískovcová sousoší představují světce spjaté s jezuitským řádem a českou historií. Dvanáct z nich vytvořil počátkem 18. století jezuita František Baugut, který se do dějin Kutné Hory zapsal také jako autor mariánského sloupu v Šultysově ulici. Třinácté sousoší, zachycující svatého Jana Nepomuckého, bylo doplněno po roce 1740, autor je neznámý.
Kromě mučedníka Jana Nepomuckého sousoší zobrazují českého patrona svatého Václava, dále svatou Barboru, Annu, Ludvíka, Izidora, Floriána a zakladatele jezuitského řádu, tedy Tovaryšstva Ježíšova Ignáce z Loyoly a Františka Xaverského. Doplňují je Josef Kalasanský, František Borgiáš, Karel Veliký a Josef s Ježíškem v náruči.
Kutnohorská kolej jezuitského řádu se začala stavět v roce 1667 podle návrhu italského architekta Domenika Orsiho a dokončena byla v polovině 18. století. Podél hlavního průčelí na hraně svahu údolí Vrchlice vznikla terasa, která byla po vzoru pražského Karlova mostu osazena plastikami světců.