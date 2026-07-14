Kutná Hora pokračuje v investicích do fotbalového hřiště v ulici Jana Palacha. Po výměně trávníku dělníci na hřišti instalují osvětlení. Nové lampy s LED technologií za 600.000 korun by měly přinést nižší spotřebu energie i levnější provoz. S dokončením instalace se počítá o letních prázdninách, řekl ČTK starosta Lukáš Seifert (ODS).
Radnice dala předloni původní povrch z roku 2008 vyměnit za nový umělý trávník třetí generace s certifikací pro fotbalové soutěže. Vyšlo to na 6,5 milionu korun a město tyto náklady uhradilo ze svého rozpočtu.
Dělníci podle Seiferta nedávno na hřišti také upravili prostor kolem bran tak, aby se zamezilo kolizím hráčů s konstrukcí, a vybudovali tribunu pro diváky. "Vznikla tribuna, která bude asi hodně využívaná, protože to je jediné místo, kde divákům nebude odpoledne svítit do očí," dodal Seifert.