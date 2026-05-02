Kutná Hora pokračuje v obnově ZŠ Žižkov, dělníci opraví fasádu a vymění okna

V Kutné Hoře se blíží ke konci přestavba jídelny v Základní škole Žižkov. Hotová by měla být v červnu, o prázdninách na ni naváže obnova fasády a oken a instalace výtahu. Cílem je, aby škola byla dostupná pro handicapované a zjednodušilo se její zásobování. Pokračující práce jsou rozdělené na etapy a naplánované na letní měsíce, aby nerušily výuku, řekl ČTK starosta Lukáš Seifert (ODS).
Přestavba jídelny za 50 milionů korun začala loni v září. Původně to mělo být o letních prázdninách, příprava se ale o dva měsíce zdržela kvůli chybějícímu povolení ke kácení dřevin. Nejhlučnější část přestavby, bourací práce, se tak podle Seiferta bohužel posunula do školního roku.
Zhruba 700 dětem město muselo po dobu stavby zajistit náhradní stravování. Provizorní jídelnu zřídilo v tělocvičně. Obědy dovážejí technické služby ze Základní školy Jana Palacha, kde se zvýšila kapacita vaření jídel. Starší děti z osmých a devátých tříd se stravují v jídelně gymnázia.
Základní škola Žižkov je největší základní školou v regionu. Od šestého ročníku zřizuje třídy pro děti se zájmem o matematiku a informatiku.