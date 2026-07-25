Kutná Hora se stane dějištěm mistrovství Česka v nordic walkingu

Kutná Hora se dnes stane dějištěm otevřeného Mistrovství České republiky v nordic walkingu. Do soutěže, která se koná pod hlavičkou mezinárodní organizace ONWF (Original Nordic Walking Federation), se zapojí závodníci z osmi zemí. Pořadatelé očekávají účast 250 až 300 chodců. V cíli všem předá medaile atletka a trenérka Jarmila Kratochvílová, dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 a 800 metrů a držitelka světového rekordu v běhu na 800 metrů. ČTK o tom informovala ředitelka závodu Renata Berková.
Součástí akce bude pokus o zápis do české knihy rekordů za nejpočetnější tým v této disciplíně i doprovodný program ve vikingském stylu. Podle počtu přihlášených by se závod mohl stát největším kláním v nordic walkingu v Česku v letošním roce. Definitivně to však ukáže až počet závodníků na startu.
Při nordic walkingu využívá chodec speciálně navržené hole, které umožní při pohybu zapojit i svalstvo horní poloviny těla, poskytují také oporu a zlepšují stabilitu při chůzi. Při severské chůzi tak sportovec spálí mnohem více kalorií než při chůzi klasické.