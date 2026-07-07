Kutná Hora upravila okolí městské knihovny, lidé se tam osvěží v parných dnech

Kutná Hora upravila okolí městské knihovny v ulici Na Náměti. Dělníci vybudovali zpevněné plochy, vysadili zeleň a instalovali pítko s mlžítkem, které návštěvníkům poslouží k osvěžení v horkých dnech. Úpravy vyšly téměř na tři miliony korun. Cílem bylo vytvořit nový veřejný prostor, který architektonicky naváže na podobu nedávno vybudované knihovny, řekl ČTK starosta Lukáš Seifert (ODS).
"Byl to v podstatě takový dluh, protože po dostavbě knihovny už se udělalo pouze provizorní řešení. Teď se podařilo dokončit okolí knihovny podle původního projektu, aby to architektonicky sedělo k té budově," uvedl starosta. Díky zeleni nebude z prostoru odtékat dešťová voda, úprav se dočkala i místa pro parkování aut. Přibyly také plochy ze speciálního betonu, který se podle starosty při vysokých teplotách neohřívá.
Městská knihovna vznikla přestavbou bývalé školy v ulici Na Náměti, čtenářům slouží od května 2022. Původní prostory v Husově ulici byly už nedostatečné. Náklady na vybudování nové knihovny s kulturně vzdělávacím střediskem v ulici Na Náměti byly přes 180 milionů korun. Projekt se ale zkomplikoval kvůli archeologickým nálezům. Záchranný výzkum odhalil osm metrů hlubokou středověkou studnu a jiné pozůstatky starší zástavby. To si vyžádalo další náklady.
Městu v minulosti také hrozilo, že na přestavbu nebude moci využít dotaci z Evropské unie. Podle původních podmínek stačilo, že dům je v památkové zóně zapsané na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Pravidla se ale změnila a bylo stanoveno, že památkou musí být dům, který se má opravovat. Tuto překážku se nakonec podařilo odstranit prohlášením bývalé školy kulturní památkou.