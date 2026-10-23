Kolín prodlouží o další rok pronájem kamerového systému Park-Detect, který využívá monitorovací vůz ke kontrole parkování. Původní nájemní smlouva měla skončit letos v listopadu a město plánovalo, že zařízení odkoupí. Za pět měsíců od dubna do srpna město na pokutách inkasovalo 1,038 milionu korun. Prodloužení smlouvy schválila rada města, řekl dnes novinářům místostarosta Roman Šulc (Změna pro Kolín).
"Dohodli jsme se, že ještě jeden rok si ho necháme v pronájmu, budeme dále sledovat, jak se ta situace vyvíjí,“ uvedl Šulc. Podle něj si zařízení zatím na sebe nevydělalo, město proto s jeho odkupem počká. Kontroly ale nemají sloužit především k výběru pokut, jejich cílem je předcházet nesprávnému parkování. "Na mnoha ulicích se výrazně zlepšila situace se stáním tam, kde se stát nemá, zejména u přechodů. Je to hodně vidět v ulici Táboritské," dodal Šulc.
Monitorovací vůz je v ostrém provozu od letošního března. Samotný automobil město získalo darem od kolínské automobilky. Kamerový systém Park-Detect si pronajímá od společnosti Spel, podle původní smlouvy za 25.300 korun bez DPH měsíčně včetně servisu.