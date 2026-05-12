Bývalý psychoterapeut si pro přečkání budoucí apokalypsy vybral historický Doudovský a Janský mlýn kousek od vesnice Březí na Kutnohorsku.
„V lokalitách obou mlýnů bychom chtěli vybudovat, možná společně s Vámi, unikátní retreatový resort pro ty, co chtějí slyšet hlouběji sami sebe a otevřít se dobrodružství sebeobjevování v optimálním a komplexně inspirativním prostředí. Vím, že potřebujeme vybudovat multifunkční zázemí pro čas, který nechci, aby přišel, ale který přijde. Pro nás i naše blízké,“ lákal muž sponzory.
Ženy omámil drogou a pak je znásilnil, viní policie psychoterapeuta. Je obětí víc?
Jarkovský skutečně několik lidí přesvědčil, na přestavbu mlýnů vybral přibližně 20 milionů korun. Podle iRozhlasu se vazebně stíhaný terapeut ke svému projektu vyjádřit nechtěl. „Děkujeme za možnost vyjádření, ale nevyužijeme této možnosti,“ odmítl otázky jeho advokát Tomáš Gřivna.
Jarkovský podle serveru začal svým klientům podsouvat myšlenky připomínající nové náboženství. Učení zahrnovalo i blížící se konec světa. V prvním mlýnu mělo být 22 žen, v druhém 11 mužů. Rekonstrukci vyčíslil přibližně na 84 milionů korun.
„Měl to být kryt nebo bunkr, kde se mělo přežít. Měla tam být nějaká ta voda, recyklace vzduchu. Nikdo ale neví, kde by vzal jedenáct mužů, protože on byl prostě repelent na chlapy,“ přiblížila Radiožurnálu bývalá klientka obviněného Lucie.
Z plánů na postavení krytu nakonec sešlo. Jarkovský oba mlýny zboural a na jejich místě postavil jurty, kde provedl několik skupinových terapií. Celý pozemek pak prodal svému společníkovi.
Podle religionisty Davida Václavíka z brněnské Masarykovy univerzity léčitelé podobné komplexy budují často. „Může jít o čistě praktickou záležitost, že tam lidé jezdí, máte tam zázemí, kde budou lidé spát a budete dělat nějaké kolektivní aktivity. Anebo si udělají komunitu, protože nechtějí mít nic společného s okolním světem, nebo se toho okolního světa bojí a tak dále,“ popsal Václavík iRozhlasu.
Policie Jarkovského loni v listopadu obvinila ze znásilnění, sexuálního útoku, útisku a nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Své klientky nejprve omámil drogami a poté využil jejich bezbrannosti.
Podle policejního mluvčího Richarda Hrdiny klientky za mužem docházely do Černínské ulice. „Terapie probíhaly převážně přes noc, při kterých jim (podezřelý) podával psychedelické látky. Poté využil jejich bezbrannosti a ve stavu výrazného omámení je sexuálně zneužil,“ doplnil Hrdina.