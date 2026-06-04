Kutnou Horu rozezní hudební festival, letos připomene Šostakoviče

Chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie Na Náměti a další kutnohorské památky budou od pátku hostit 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Přehlídka nabídne do 14. června deset koncertů, hudebníci se opět zaměří na dílo ruského a sovětského skladatele a klavíristy Dmitrije Šostakoviče. Po loňském 50. výročí jeho úmrtí letos připomenou 120 let od skladatelova narození. Kromě Šostakovičových děl zahrají i skladby dalších autorů. ČTK o tom informovala ředitelka festivalu Alena Turková.
Umělecký ředitel festivalu violoncellista Jiří Bárta podle ní i letos sestavil program s účastí předních českých a zahraničních interpretů. "Rádi bychom upozornili zejména na vystoupení mladého gruzínského klavíristy Giorgiho Gigašviliho, jednoho z nejvýraznějších talentů současné hudební scény. Přestože jeho jméno zatím nemusí být českému publiku dobře známé, na světových pódiích již sklízí mimořádné úspěchy," uvedla Turková. Gigašvili je podle ní oceňován nejen pro technickou virtuozitu, ale i pro osobitý přístup k interpretaci, který propojuje klasickou hudbu s improvizací, spontánností a silným emocionálním nábojem.
Publiku zahraje také slovenský houslista Milan Pala nebo mladá moldavská houslistka Alexandra Conunova. Z domácích interpretů se představí sopranistka Alžběta Poláčková, klavíristka Terezie Fialová či mladý houslista Daniel Matejča. Více informací zájemci najdou na webových stránkách festivalu www.mfkh.cz.