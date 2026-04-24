Pražané si stěžují na nedostupnost bydlení i dopravní zácpy

Autor: fra
  15:52
Více než polovina Pražanů vnímá zhoršení kvality života v posledních letech. Největší slabinou metropole je bydlení, dopravní zácpy, nedostatek parkování a problémy ve veřejném prostoru – drogy, sociální vyloučení a vandalismus. Vyplývá to z dubnového výzkumu STEM/MARK pro think tank Strategeo. V Praze přitom v současné době chybí až 100 000 bytů.

Unikátní rezidenční komplex, který vyroste na místě jednoho z největších původních pražských lihovarů Fischl a synové, nabídne cca 535 bytů. | foto: iDNES.tv

Na první pohled to působí paradoxně: zhruba dvě třetiny Pražanů říkají, že jsou se svým životem spokojeni. Když se ale podívají na vývoj města jako celku, převažuje opačný pocit – kvalita života se podle nich zhoršila.

Tento rozpor naznačuje, že lidé dokážou být spokojení ve svém osobním životě, ale zároveň kritičtí vůči fungování města. Negativní vnímání je výraznější u nízkopříjmových skupin a lidí bez maturity. Zhoršení kvality života v hlavním městě vnímají nejvíce lidé zvažující volit v Praze strany současné celostátní vládní koalice.

„Pražané vnímají dnešní vedení Prahy jako naprosto nekompetentní, jako to, které zablokovalo rozvoj Prahy. V koalici zasedla ODS a Piráti, strany, které šly do voleb s naprosto protichůdnými programy. Ve městě nefunguje vůbec nic. Pražané vydělávají hodně peněz, ze kterých odvádějí velké daně, ale pak vidí, že se tyto daně vynakládají neefektivně, že Praha neinvestuje a že se Praha nerozvíjí,“ říká kandidát na příštího primátora Ondřej Prokop z ANO.

Pirátská digitalizace nevyšla, staví se málo

Největší slabinou Prahy je v současné době bydlení – problémem je hlavně cenová dostupnost nájemního i vlastnického bydlení a možnost najít odpovídající bydlení v přiměřené době. Prakticky všechny sledované aspekty bydlení patří mezi důležité, ale současně podprůměrně hodnocené.

Že je bytová situace v Praze sotva dostatečná, zaznívá i z řad politiků vládnoucí koalice. „Problém se stavebním řízením je obrovský. Zpackaná digitalizace ho ještě zhoršila, dodnes se vyřizují žádosti, které stavebníci tehdy podali,“ říká starosta městské části Praha 6 Jakub Stárek z ODS.

Digitalizaci měl jako bývalý ministr pro místní rozvoj a vicepremiér pro digitalizaci spustit k 1. červenci 2024 Ivan Bartoš. Ten byl kvůli přetrvávajícím technickým problémům se systémem z funkce v září 2024 odvolán a Piráti nakonec skončili ve vládě úplně.

Pražské platy lákají, ale co bydlení v metropoli? Náklady citelně zatěžují

V Praze přitom v současné době chybí až 100 000 bytů. Tristní situaci zatím nepomohla ani před šesti lety založená Pražská developerská společnost. Ta sice uvádí, že aktuálně staví a připravuje přibližně 6 000 až 8 000 městských nájemních bytů, zatím však není zkolaudovaný ani jeden.

Bartošova stranická kolegyně a lídryně pirátské kandidátky Tereza Nislerová to tak černě nevidí. „Není to jen o výstavbě, je to i správě bytového fondu, který město má. Dalším krokem může být regulace krátkodobých pronájmů přes Airbnb, které vytlačují běžné obyvatele především z centra města,“ míní.

Více peněz od developerů a majitelů

Za zásadní problém považuje neobsazené byty. Těch jsou v Praze podle odhadů desítky tisíc. Jednotná čísla neexistují, jisté je, že patří lidem, nikoli státu. Část z nich slouží k rekreaci a krátkodobým pronájmům (Airbnb), větší počet potom jako investice. „Ti, kteří skupují třeba i desítky bytů a jen čekají, až stoupne jejich hodnota, jsou ti, kteří ceny bydlení nadále šponují,“ doplňuje Nislerová. Pirátka navíc chce po developerech, aby na příspěvcích městu platili víc.

Její spolustraníci se v minulosti netajili tím, že trvale neužívané bydlení by se dalo řešit daňovou politikou. I to je podle Nislerové jedna z cest. „Pokud bychom se pak bavili o daních z nemovitosti, dalo by se jít případně tou cestou, že u bytů, kde se nebydlí, by se zavedla vyšší daňová sazba oproti základní sazbě,“ uvažuje Nislerová s tím, že byty pro osobní potřebu v rámci rodiny by mohly být zvýhodněny slevou na dani. Výši sazeb a slevy na dani z nemovitosti by podle ní měly nastavovat primárně obce.

Praha se ještě více ucpe

Po bydlení si Pražané nejvíc stěžují na dopravu. Tu mají čtvrtým rokem na starosti právě Piráti. Po třech letech Zdeňka Hřiba, kterého starostové městských částí plísnili za chaotické řízení špatnou koordinaci výluk a uzavírek převzal, tuto agendu jeho spolustraník Jaromír Beránek.

Ten v době, kdy největší kritika míří na dopravní zácpy, průjezdnost města a nedostatek parkování, navrhuje prázdninové uzavření části Prahy pro automobily. Chce zakázat jejich průjezd přes Malostranské náměstí na levé a část Smetanova nábřeží na pravé straně Vltavy. Nedá se přitom očekávat, že aut v metropoli bude ubývat. Naopak, a i zde je na vinně pomalá výstavba infrastruktury. Všechny nové stavby, kterými se za toto volební období Praha chlubí, byly připraveny, vyprojektovány či se už začaly budovat v minulém volebním období.

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

„Otevřeli jsme Dvorecký most a ten je na dlouhou dobu poslední. V tomto volebním období se žádný most ani jiná stavba nepřipravily,“ říká Adam Scheinherr, který měl v minulé koalici za Prahu sobě v gesci dopravu. Nutno vzpomenout, že to byl právě Scheinherr, kdo prosadil rekonstrukci Libeňského mostu místo stavby nového.

O opravě, ze které se v čase stala replika mostu, bylo rozhodnuto v roce 2018. Rekonstrukce samotného mostu přes řeku je nyní plánována jako samostatná fáze. Kvůli zrušenému tendru město v únoru 2026 zvažovalo výstavbu provizorního mostu, aby se na Libeňský most mohly co nejdříve vrátit tramvaje. Harmonogram rekonstrukce Libeňského soumostí je nyní rozdělen do několika etap, přičemž celkové dokončení se aktuálně odhaduje na rok 2032, finální cena se může vyšplhat na čtyři miliardy korun. Odhadovaná cena za výstavbu zcela nového mostu se v době nejsilnějších debat kolem roku 2018 pohybovala v rozmezí 550 až 600 milionů korun.

Která oblast trápí Pražany nejvíc?

celkem hlasů: 9

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Pražané si stěžují na nedostupnost bydlení i dopravní zácpy

Unikátní rezidenční komplex, který vyroste na místě jednoho z největších...

Více než polovina Pražanů vnímá zhoršení kvality života v posledních letech. Největší slabinou metropole je bydlení, dopravní zácpy, nedostatek parkování a problémy ve veřejném prostoru – drogy,...

24. dubna 2026  15:52

Svatojiřská pouť bude popáté, poutníky provede rozkvetlým Broumovskem

Majitelé fary v Martínkovicích obdrželi v roce 2025 za citlivou rekonstrukci...

Obnovené Svatojiřské pouti na Broumovsku patří sobota 25. dubna. Začátek bude tradičně v Otovicích, závěr v Martínkovicích. Předzvěstí však bude už program v pátek v 17 hodin v Městské knihovně v...

24. dubna 2026  15:50

Zubní klinika, nový urgent i heliport. Nemocnice v Chebu se mění

Nemocnice Cheb. (24. srpna 2022)

Chebská nemocnice se mění a modernizuje. Chystá se stavba nového urgentního příjmu, přibude heliport přímo v areálu nemocnice, v plánu je nová magnetická rezonance a chystá se otevření zubní kliniky....

24. dubna 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Těšínské divadlo v Českém Těšíně uvede pohádku Pták Ohnivák a liška Ryška

ilustrační snímek

Dětská scéna Bajka Těšínského divadla v Českém Těšíně na Karvinsku uvede na své Malé scéně pohádkový příběh Pták Ohnivák a liška Ryška. Inscenace plná kouzel,...

24. dubna 2026  13:55,  aktualizováno  13:55

Strážníci v Mostě za den posbírali 37 použitých stříkaček, za rok je to asi 1000

ilustrační snímek

Strážníci v Mostě při jednodenní akci sesbírali 37 použitých injekčních stříkaček. Prohlédli společně s asistenty prevence místa, kde se hojně pohybují děti,...

24. dubna 2026  13:51,  aktualizováno  13:51

Chovatelská přehlídka v Písku vystavuje rekordní počet trofejí

ilustrační snímek

Chovatelská přehlídka trofejí lovné zvěře, která se koná ode dneška do středy v písecké lesnické škole, vystavuje rekordní počet úlovků. Návštěvníci si mohou...

24. dubna 2026  13:45,  aktualizováno  13:45

Shanghai Electric na veletrhu Hannover Messe 2026: Integrace energetiky a průmyslu pomocí AI

24. dubna 2026  15:27

Regionální potravina posiluje důvěru Čechů v lokální výrobky

24. dubna 2026  15:05

Olomoucké Divadlo Tramtarie se přestěhuje do Hanáckých kasáren

ilustrační snímek

Olomoucké Divadlo Tramtarie, které se dlouhodobě potýká s nedostatečnou kapacitou sálu, našlo nové prostory. Ze své současné scény ve Slovanském domě se...

24. dubna 2026  13:24,  aktualizováno  13:24

V sobotu a v neděli ve Svitavách zazní v premiéře Opera Svitavy

ilustrační snímek

V sobotu a v neděli budou mít lidé možnost v kulturním centru Fabrika ve Svitavách poprvé slyšet Operu Svitavy. Libreto k opernímu představení se svitavskou...

24. dubna 2026  13:21,  aktualizováno  13:21

V Kyjově na Hodonínsku pokračuje stavba sportovní haly, dělníci u ní našli sklep

ilustrační snímek

V Kyjově pokračuje stavba multifunkční sportovní haly za téměř 40 milionů korun. Po roce prací je hotová hrubá stavba, nyní dělníci začínají pracovat uvnitř....

24. dubna 2026  13:16,  aktualizováno  13:16

Unikátní zákrok. Lékaři poprvé využili při operaci ramene pacientovu chrupavku

Lékaři olomoucké fakultní nemocnice jako první v rámci Česka a Slovenska...

Lékaři olomoucké fakultní nemocnice jako první v rámci Česka a Slovenska zrekonstruovali poškozenou chrupavku v ramenním kloubu pomocí metody, při níž použili vlastní chrupavčitou tkáň operovaného...

24. dubna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.