„O státním svátku 17. listopadu 2026 bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Lazarská – Spálená – Národní – Újezd. Tramvajové linky 2, 9, 18, 22, 23 a 42 budou jezdit po odklonových trasách. Účastníkům veřejných akcí DPP doporučuje využívat MHD a současně je žádá o trpělivost a dodržování pokynů dispečerů DPP a Policie ČR,“ informoval mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
Náhradní autobusová doprava nebude zavedena. Na linku 2 budou po celý den nasazovány dvojice tramvají T3 nebo kapacitní ekvivalent v podobě vícečlánkových tramvají, upřesnil dopravní podnik.
Zároveň zavede v čase 10-20 hodin posilovou linku 27 jezdící každých 15 minut na trase Nádraží Braník – Staroměstská – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Špejchar.
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Dopravní podnik zároveň apeluje na řidiče automobilů, aby nezajížděli do oblastí, kde se budou jednotlivé akce konat.
Metro bude na lince A posíleno v úseku Dejvická – Želivského, od 10 do 22 hodin jezdit v polovičním intervalu 3,75 minuty.
Z důvodu instalace pódia na Jungmannově náměstí v těsné blízkosti výstupu stanice Můstek B bude tento výstup celý den uzavřen.
Nejvýraznější opatření čekají Národní třídu, pro automobilovou a tramvajovou dopravu bude uzavřený úsek od Smetanova nábřeží po Jungmannovu ulici.
„Zákaz zastavení bude v celé délce ulice Národní platit pro automobily už od pondělí 16. listopadu od 18 hodin kvůli přípravám zázemí akce. Plný provoz v celé oblasti bude obnoven o půlnoci z úterý 17. listopadu na středu 18. listopadu,“ upřesnil mluvčí magistrátu Vít Hofman.
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Na bezpečnost a veřejný pořádek v Praze při úterních oslavách dohlédnou stovky policistů. Při rozsáhlých bezpečnostních opatřeních budou při shromážděních, pietních akcích nebo koncertech vidět také policisté s dlouhými zbraněmi a balistickou ochranou.
V centru je rovněž zakázáno létání dronů, řekla policejní mluvčí Eva Kropáčová.
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17. listopadu 2025