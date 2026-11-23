O změně termínu informovaly v závěru minulého týdne Technologie hlavního města Prahy.
Nově bude pražský lampář chodit rozsvěcet lucerny od 9. do 31. ledna. Vyrážet bude každý den za soumraku z Křížovnického náměstí a s pomocí originální lampářské tyče z konce 19. století postupně rozsvěcet všechny lucerny.
Těch je 46, z toho 37 na Karlově mostě.
„Pražský lampář je krásnou připomínkou historie našeho města a těší nás, jak velkou oblibu si tato tradice získala. Současně ale musíme respektovat skutečnost, že Karlův most má omezenou kapacitu a v adventním období patří k nejvytíženějším místům v Praze. Bezpečnost návštěvníků musí mít přednost,“ uvedl pražský radní pro kulturu a cestovní ruch Tomáš Slabihoudek.
Už po loňském adventu se spekulovalo, že by se lampář přesunul na jiné místo. To ale není technologicky možné.
Pro přepnutí z automatického zapínání na ruční jsou přizpůsobeny lucerny na Křižovnickém náměstí a Karlově mostě.
„Přesunutí rozsvěcení na leden proto vnímáme jako rozumné řešení, které umožní tradici zachovat a zároveň si ji užít v klidnější atmosféře,“ řekl ředitel THMP Tomáš Jílek.
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Výjev jako z pohádky. Pražský lampář rozsvěcí Karlův most, pro turisty je atrakce
Zažehnutí plamene v plynových lampách začíná současně s rozsvícením veřejného osvětlení. Devátého ledna to bude v 16:28, 31. ledna pak v 17:03.
Trasa pražského lampáře, jehož v adventním čase představuje Jan Žákovec, vychází od kostela svatého Františka z Assisi na Křížovnickém náměstí, přejde se po jedné straně Karlova mostu na Malou Stranu a vzápětí se po druhé straně mostu vrací.
Jako poslední rozžehne zbývající plynové lampy na Křížovnickém náměstí.
Lidé lampáře poznají podle historické uniformy zhruba z poloviny 19. století, kterou tvoří černý dlouhý kabát ozdobený mosaznými knoflíky a odznakem pražské lucerny. Přes kabát má červenou pelerínu a na hlavě černou čepici s odznakem. V ruce drží dlouhou bambusovou tyč, kterou lucerny rozsvěcí. Samotné rozsvícení spočívá v krátkém zatažení za mechanismus uvnitř lucerny, který umožní přívod plynu a jeho zapálení. V nepříznivém počasí může být potřeba pokus opakovat.
V Praze se začal používat svítiplyn k veřejnému osvětlení od poloviny září 1847 se zprovozněním Karlínské plynárny.
Ještě v roce 1940 osvětlovalo pražské ulice a náměstí více než 9 tisíc plynových svítilen, nejvíce v pražské historii. Jako poslední byly převedeny ze svítiplynu na elektřinu koncem dubna roku 1985 osmiramenné stožáry na Hradčanském náměstí a v Loretánské ulici.
Během času se ale názory na osvětlení změnily a pýchu na vyspělou techniku vystřídala částečná nostalgie.
V rámci projektu Magistrátu hl. m. Prahy se v roce 2002 plynové lampy, tentokrát na zemní plyn, opět do ulic Prahy vrátily. Po řadě ulic na Starém Městě na konci roku 2010 plynové lampy rozsvítily opět Karlův most, který je jediný most na světě osvětlený plynem.
Romantické plynové světlo dnes osvětluje celou historickou Královskou cestu, rušnou turistickou trasu od Prašné brány až na Hradčanské náměstí.